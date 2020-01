Jeux olympiques de la jeunesse : médaille d'argent pour le ski alpinisme des Pays de Savoie

Et une de plus ! L'équipe de France mixte de ski alpinisme décroche ce mardi une médaille d'argent aux jeux Olympiques de la Jeunesse à Villars-sur -Ollon en Suisse. C'est la 8e médaille française et la 3e pour le ski alpinisme dont l'équipe est exclusivement constituée de jeunes sportifs de Savoie et de Haute-Savoie : Victoire Berger (Méribel), Bazil Ducouret (Méribel), Margot Ravinel (Chamonix) et Anselme Damevin (Maurienne ski alpinisme).

à lire aussi Jeux olympiques de la Jeunesse : encore une médaille des Pays de Savoie !