Jeux olympiques de Pékin : les biathlètes du Vercors Émilien Jacquelin et Anaïs Chevalier reviennent médaillés

Et trois médailles de plus pour le biathlon dauphinois aux JO. Émilien Jacquelin et Anaïs Chevalier vont revenir dans quelques jours sur le plateau du Vercors avec autour du coup deux médailles d'argent chacun, dont une qu'ils ont partagé sur le relai mixte. Plus que leurs 19ème et 22ème place sur les mass start de vendredi, ce sont les médailles que vont retenir les deux Isérois.

" Plus rien dans le sac depuis 15 jours ! " Anaïs Chevalier termine les JO épuisée moralement et physiquement

Les JO de Pékin avaient commencé tambour battant pour les deux villardiens, alignés le samedi 5 février sur le relai mixte, une épreuve qui allait donner le ton avec déjà une première médaille, en argent, en compagnie de Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet.

Deux jours plus tard, Anaïs Chevalier enchaîne avec une nouvelle médaille d'argent, en individuel cette fois sur le 15km. Ses jeux sont réussis et la suite sera plus difficile "j'ai plus rien dans le sac depuis 15 jours " avoue la jeune maman "j'ai atteint mon objectif en début de jeux, et après j'ai eu du mal à me remobiliser, j'ai énormément puisé physiquement et mentalement ". Si Anaïs Chevalier regrettera longtemps d'être passé à côté de son relai, elle gardera surtout d'excellents souvenirs de ses presque trois semaines passées à Pékin.

" fier de m'être accroché, mais chaque course m'a beaucoup couté " Médaillé en relai mais pas individuellement, Émilien Jacquelin a vécu des jeux contrastés

Pour Émilien Jacquelin le bilan comptable est quasi identique, mais la saveur n'est pas la même. Après la première médaille sur le relai mixte, le double champion du monde de la poursuite a connu une énorme désillusion avec sa 72ème place sur le 20km. Gravement blessé à l'entrainement cet été, Émilien Jacquelin a certainement payé une préparation tronquée, mais il n'a pas rendu les armes à Pékin. Il s'est remobilisé pour faire des courses correctes, et surtout apporter sa pierre à l'édifice du relai homme argenté, une médaille en forme de délivrance pour le biathlon français qui l'attendait depuis 2006. " Celle du relai elle compte énormément pour moi, mais ce n'est pas mentir que de dire que j'avais des ambitions individuellement mais je n'avais ni la force ni le mental cette année pour peser sur les courses. Je suis quand même fier de m'être accroché, d'avoir fait le travail sur les relais, mais chaque course m'a beaucoup couté ". Une expérience mitigée qui, a n'en pas douter, donnera encore plus d'envie au Villardien pour les prochains JO à Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026.

Pour l'équipe de France de biathlon, ces Jeux Olympiques sont historiques avec en tout sept médailles, un record, dont trois en or (une pour Justine Braisaz et deux pour Quentin Fillon-Maillet).