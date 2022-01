Jeux Olympiques : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, l’impasse avant la lumière ?

Ce championnat d'Europe aurait pu être un test grandeur nature en pleine préparation pour le grand rendez-vous de la saison de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. L’occasion de se confronter à leurs grands rivaux, les russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, qui leur avaient ravi ce titre européen en 2020. La possibilité de se jauger mais aussi de marquer les esprits.

Positifs au Covid, le rêve s'écroulerait

Ce sont les conditions sanitaires dans lesquelles vont se dérouler ce championnat d’Europe qui ont poussé la Clermontoise et le Montbrisonnais à faire l’impasse : il n’y a pas de bulle sanitaire organisée autour de la compétition, les tests antigéniques seront quotidiens et si l’un des deux patineurs était positif, il serait à l’isolement 14 jours, ou 10 en cas d’absence de symptôme. Cela signifierait l'interruption des entrainements et la quasi certitude que le duo ne serait pas prêt pour le grand jour à Pékin. Inimaginable alors que le titre olympique est le seul qui manque aux danseurs sur glace les plus titrés de l’histoire du patinage français.

Papadakis - Cizeron, un palmarès hors-norme