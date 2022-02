JO de Pékin : les sœurs Chevalier ensemble à Pékin

Elles ne se sont pas quittées de tout l'hiver, sur le circuit de la Coupe du monde de biathlon, en Autriche. À Pékin aussi, Anaïs et Chloé Chevalier seront côte-à-côte. Une cohabitation qui convient parfaitement aux deux sœurs, originaires de Revel dans le massif de Belledonne, et désormais installées à Villard-de-Lans.

"Ça me permet de relâcher la pression, d'être complètement moi, confie Anaïs. Je sais qu'avec Chloé, si je ne veux pas lui parler pendant quatre jours, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien, elle l'accepte. C'est important pour moi, quelqu'un qui m'accepte comme je suis."

C'est aussi une "chance énorme" pour Chloé : "Pour moi, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir des repères, et je sais qu'elle est toujours là, la main tendue vers moi. Dans notre relation, je suis celle qui demande le plus d'aide. Elle, elle ne me demande jamais d'aide." Ce à quoi Anaïs répond : "C'est un peu mon rôle de maman quand je ne suis pas à la maison." Anaïs Chevalier est ,depuis octobre 2019, la mère qu'une petite Emmie.

Des sœurs complémentaires

Les deux sœurs sont liées par le sang et par l'amour du biathlon, mais au fond, Anaïs et Chloé Chevalier sont d'abord deux sportives dont les qualités et les défauts diffèrent. "On est très différentes sur le plan sportif, si on nous mélangeait, on serait imbattable, rit Anaïs. Chloé a des normes physiologiques exceptionnelles, je pense qu'elle a de meilleurs gènes que moi là dessus. Elle a une stabilité au tir assez hallucinante !"

"Malheureusement il me manque la qualité qu'elle a : le mental, reconnait Chloé. C'est ce qui me fait très souvent défaut en compétition. Ça m'empêche de m'exprimer comme je le voudrais, le mental d'Anaïs c'est ce qui me manque."

La première épreuve de biathlon, le relai mixte aura lieu dès ce samedi 5 février, à 15h, heure française. Si Anaïs est une cadre de l'équipe de France, Chloé n'est pas encore certaine de disputer toutes les courses.