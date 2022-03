Jeux paralympiques : à Chamonix, on teste le curling assis pour sensibiliser le public

Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français, et Sophie Cluzel, ministre chargée des personnes handicapées, ont testé le curling assis dans la fan zone des Jeux paralympiques à Chamonix.

Tous les quatre ans, les Jeux paralympiques sont une vitrine pour les parasports. À Chamonix (Haute-Savoie), comme pour les Jeux olympiques, la fan zone a été réinstallée devant l'hôtel La Folie Douce pour ce premier week-end de compétition. Après avoir supporté les athlètes comme le médaillé d'or Arthur Bauchet ou la Savoyarde Marie Bochet, vice-championne olympique du super-G, une initiation aux sports adaptées était proposée au public. Ce samedi, vous pouviez tester le curling assis sous les yeux de la ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français.

Le curling assis, un parasport inconnu en France

On connaît tous le curling, ce sport où il faut pousser une pierre sur la glace pour atteindre le centre de la cible ; on connaît moins le curling assis (ou curling fauteuil). Le principe est le même, mais pour pousser la pierre, le joueur a un stick dans les mains, c'est un bâton d'environ 2 mètres de long. "Ça sert pour tenir et pousser la pierre, mais aussi comme ligne de visée", explique Jean-Yves Le Meur, ancien athlète handisport (9e au slalom géant des Jeux paralympiques de Sotchi), aujourd'hui joueur de curling assis et encadrant de l'initiation. Un sport que ce Français pratique à Genève en Suisse, pays où le curling assis est développé avec des compétitions.

En France, il n'y a pas de championnat, ni même de club qui en propose d'après Jean-Yves Le Meur. "C'est un sport qu'il faut faire connaître car c'est une façon d'en faire pour les personnes handicapées sans se blesser à la différence du paraski", raconte Sophie Cluzel, la ministre chargée des personnes handicapées. La preuve, Élise atteinte d'hémiplégie, venue à l'initiation, pratique différents sports mais ne connaissait pas le curling assis. "Pour moi c'est adapté car j'ai besoin que d'un seul bras, explique-t-elle. C'est hyper addictif, t'as envie de faire mieux à chaque fois."

L'un des gros avantages de ce parasport, c'est son accessibilité. "Tout le monde peut jouer, quelque soit son handicap, assure Jean-Yves Le Meur. À Genève, il y a à la fois les gens qui ont une sclérose en plaques, les amputés, mais aussi les paraplégiques, en plus on est autonome." Reste à le développer en France, car pour l'instant il faut traverser la frontière pour découvrir les joies du curling assis.