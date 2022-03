Jeux paralympiques de Pékin : le programme complet des épreuves

Malgré le contexte géopolitique très tendu en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, Pékin accueille les 13e Jeux paralympiques d'hiver du 4 au 13 mars. Ce sont quelque 650 sportifs venus de 49 pays qui s'affronteront pour décrocher le titre. Six sports sont au programme : biathlon, curling en fauteuil roulant, hockey sur luge, ski alpin, ski de fond et snowboard.

La délégation française est composée de 19 sportifs, avec la présence en ski alpin de sa star Marie Bochet et du porte-drapeau Benjamin Daviet. En 2018 à Pyeongchang, la délégation français avait récolté 20 médailles, dont 7 en or. Comme les JO le mois dernier, ces 13e Paralympiques se dérouleront avec un nombre limité de spectateurs, en raison des restrictions sanitaires. Les chaînes de France Télévisions couvrent la compétition et diffusent près de 60 heures de programmes.

Découvrez le programme complet des Jeux paralympiques de Pékin :

Vendredi 4

(13h) Cérémonie d'ouverture

Samedi 5

(2h35) Hockey sur glace: match préliminaire (groupe A)

(3h00) Ski alpin: descente hommes et femmes (toutes catégories)

(3h00) Biathlon: 6 km hommes et femmes (toutes catégories)

(6h05) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe A)

(7h35) Curling fauteuil: phases de poules

(9h35) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe B)

(12h35) Curling fauteuil: phases de poules

(13h05) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe B)

Dimanche 6

(2h35) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe A)

(2h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(3h00) Ski alpin: super G hommes et femmes (toutes catégories)

(3h00) Ski de fond: 18 km assis hommes, 15 km assis femmes

(4h00) Snowboard: qualifications Cross hommes et femmes (toutes catégories)

(6h05) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe A)

(7h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(9h35) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe B)

(12h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(13h05) Hockey sur glace: match préliminaire (Groupe B)

Lundi 7

(2h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(3h00) Ski de fond: 20 km hommes, 15 km femmes

(4h30) Snowboard: phases finales cross hommes et femmes (toutes catégories)

(7h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(12h35) Curling fauteuil: phases de groupes

Mardi 8

(2h35) Hockey sur glace: match préliminaire (groupe A)

(2h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(3h00) Ski alpin: super combiné hommes et femmes Super G (toutes catégories)

(3h00) Biathlon: 10 km hommes et femmes (catégorie assis)

(5h00) Biathlon: 10 km hommes et femmes (catégorie debout)

(6h05) Hockey sur glace: match préliminaire (groupe A)

(6h30) Ski alpin: super combiné hommes et femmes, slalom

(7h00) Biathlon: 10 km hommes et femmes (catégorie déficient visuel)

(7h15) Ski alpin: super combiné slalom hommes et femmes (toutes catégories)

(7h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(9h35) Hockey sur glace: match préliminaire (groupe B)

(12h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(13h05) Hockey sur glace: match préliminaire (groupe B)

Mercredi 9

(2h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(3h00) Ski de fond: sprint libre hommes et femmes (toutes catégories)

(7h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(9h35) Hockey sur glace: play-offs

(12h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(13h05) Hockey sur glace: play-offs

Jeudi 10

(3h00) Slalom géant hommes (toutes catégories)

(2h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(7h35) Curling fauteuil: phases de groupes

(11h05) Hockey sur glace: match places 7 et 8

(12h35) Curling fauteuil: phases de groupes

Vendredi 11

(3h00) Ski alpin: slalom géant femmes (toutes catégories)

(3h00) Biathlon: individuel hommes et femmes (toutes catégories)

(5h05) Hockey sur glace: demi-finale 1

(9h05) Hockey sur glace: match places 5 et 6

(7h30) Curling fauteuil: demi-finale 1 et 2

(12h30) Curling fauteuil: petite finale

(13h05) Hockey sur glace: demi-finale 2

Samedi 12

(2h30) Slalom hommes

(3h00) Ski de fond: 12,5 km hommes (catégories déficient visuel et debout), 10 km hommes (catégorie assis)

10 km femmes (catégories déficient visuel et debout), 7,5 km femmes (catégorie assis)

(5h00) Snowboard: finales Banked Slalom hommes et femmes (toutes catégories)

(7h30) Curling fauteuil: finale

(13h05) Hockey sur glace: petite finale

Dimanche 13

(3h00) Ski alpin: slalom femmes (toutes catégories)

(3h00) Ski de fond: relais mixte 4x2,5km

Relais open 4x2,5km

(5h05) Hockey sur glace: finale

(12h20): cérémonie de clôture

