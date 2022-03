Jeux paralympiques de Pékin : les 19 sportifs français en lice

Après les Jeux olympiques d'hiver, place aux Paralympiques qui se déroulent du 4 au 13 mars à Pékin. Malgré un contexte marqué par la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la Chine va accueillir quelque 650 sportifs de 49 pays. Les athlètes s'affronteront dans six sports : biathlon, curling en fauteuil roulant, hockey sur luge, ski alpin, ski de fond et snowboard.

La France est représentée par 19 sportifs qui concourent dans trois sports différents. C'est le biathlète et fondeur Benjamin Diavet qui a été désigné comme porte-drapeau de la délégation.

Le superstar Marie Bochet fidèle au poste

Parmi les Tricolores à suivre de près durant les Jeux, il faudra évidemment compter sur Marie Bochet et ses huit titres paralympiques en ski alpin. En ski nordique, les espoirs convergent vers Benjamin Daviet, triple champion paralympique, et sur Anthony Chalençon, accompagné de ses deux guides Brice Ottonello et Alexandre Pouye. En snowboard, on compte sur Cécile Hernandez, qui a remporté la Coupe du monde 2021 et Maxime Montaggioni, champion du monde 2019 de snowboardcross.

Comme pour les valides, ces Jeux ne seront pas simples pour les parathlètes après une année blanche en raison du Covid-19. Si la plupart des compétitions ont été annulées, les Français ont néanmoins pu participer aux Championnats du monde de Lillehammer du 8 au 23 janvier 2022. La skieuse Marie Bochet y a remporté son 21e titre de championne du monde dans sa catégorie "debout".

Lors des derniers Jeux paralympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, la France avait récolté 20 médailles dont 7 en or.

Les 19 sportifs de la délégation française

Para ski Alpin (11)

Marie Bochet, Arthur Bauchet, Hyacinthe Deleplace, Valentin Giraud Moine (guide), Maxime Jourdan (guide), Manoël Bourdenx, Lou Braz-Dagand, Jordan Broisin, Oscar Burhnam, Victor Pierrel, Jules Segers

Para ski Nordique (4)

Benjamin Daviet, Anthony Chalençon, Brice Ottonello (guide), Alexandre Pouyé (guide)

Para snowboard (4)

Cécile Hernandez, Mathias Menendez, Maxime Montaggioni, Laurent Vaglica

