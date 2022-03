Jeux Paralympiques de Pékin : Marie Bochet veut "prendre du plaisir sans pression"

"J’ai déjà fait les Jeux Paralympiques pour la France, pour ma famille… ceux-là je veux les vivre pour moi." Depuis Pékin, Marie Bochet explique aborder ses quatrièmes Jeux sans pression. À 28 ans, elle dit vouloir "simplement profiter de l’événement". Les résultats ? "On fera le bilan le jour de la cérémonie de clôture (13 mars)", lâche la paraskieuse d’Arêches-Beaufort.

Sérénité

Avec déjà huit médailles d’or à son palmarès (quatre aux Jeux Paralympiques de Sotchi en 2014 et quatre à Pyeongchang en 2018), Marie Bochet sera cette année encore engagée dans cinq épreuves (descente, géant, super G, slalom et super combiné). "Je serai la première plus surprise… et la plus heureuse aussi (rire) si j’égalais à Pékin mes résultats mais la pression n’est plus sur mes épaules. Aujourd’hui j’ai plus de maturité dans ma façon d’approcher la compétition et cela m’apporte plus sérénité et de recul."

Je suis très famille alors on fera des visios mais c'est mieux d'avoir les câlins en direct." - Marie Bochet

