Jeux paralympiques : la France repart avec 12 médailles dont sept en or

Le Français Arthur Bauchet a remporté ce dimanche matin la médaille d'or en slalom de ski alpin aux Jeux paralympiques de Pékin. Une heure plus tôt, les Français Benjamin Daviet et Anthony Chalençon ont décroché la médaille d'argent en relais de ski de fond. À l'issue de ces Jeux paralympiques, la France repart donc de Chine avec 12 médailles, dont sept en or.

La France se classe ainsi à la quatrième place, derrière la Chine, grand vainqueur avec 61 médailles dont 18 en or, l'Ukraine avec ses 29 médailles et le Canada avec 25 médailles.

Arthur Bauchet, triple champion paralympique de ski alpin à Pékin, sera le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ce dimanche, à 13h, heure française.

Malgré la guerre, l'Ukraine brille à Pékin

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Pékin marque ainsi la fin d'une 13e édition placée sous le signe de l'invasion russe de l'Ukraine, entre inquiétudes perpétuelles liées à la situation et succès sportif malgré tout. L'Ukraine signe une très belle réussite et repart avec 29 médailles : 11 en or, 10 en argent et huit en bronze.

La Chine, pays hôte, s'est affirmée comme une nouvelle puissance des para-sports d'hiver avec 61 médailles au total dont 18 en or. Le stade olympique de la capitale chinoise, l'emblématique "Nid d'oiseau", accueille une cérémonie concoctée par le célèbre réalisateur Zhang Yimou. À cette occasion, le relais sera passé aux prochains hôtes des Jeux d'hiver en 2026 : la métropole de Milan, associée à la station de ski de Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites.

Arthur Bauchet, triple champion paralympique

Le skieur français Arthur Bauchet a décroché trois médailles d'or en commençant par le titre de la descente (catégorie debout) aux Jeux paralympiques de Pékin, offrant ainsi la première médaille d'or à l'équipe de France lors de la compétition. Il remporte également l'or en super combiné, puis en slalom de ski alpin. Arthur Bauchet a également décroché le bronze en slalom géant

Les 12 médailles françaises

Para ski alpin

Para snowboard

Para ski de fond

Para biathlon