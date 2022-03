JO de Pékin : une nouvelle médaille pour Arthur Bauchet, le bronze en slalom géant

Décidément, on n'arrête plus le Varois Arthur Bauchet aux Jeux paralympiques de Pékin. Il vient de décrocher une médaille de bronze en slalom géant dans la catégorie "debout". Le sportif de 21 ans, licencié au ski club de Briançon (Hautes-Alpes), a été devancé par le Finlandais Santeri Kiiveri, médaillé or, et l'Américain Thomas Walsh.

Depuis le début des Jeux, c'est sa troisième médaille. Après deux titres paralympiques en descente et en super combiné. La France compte désormais au total sept médailles, dont quatre en or, et pointe au quatrième rang du classement.

