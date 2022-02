JO 2022 : la fondeuse vosgienne Delphine Claudel prend la 7e place de la mass-start 30 kilomètres

Elle est imbattable. La Norvégienne Therese Johaug a confirmé qu'elle était l'une des grandes figures de ces JO-2022 en remportant dimanche 20 février sa troisième course, le 30 km en ski de fond à Zhangjiakou face à des rafales de plus de 50 km/h. Franchissant la ligne d'arrivée 2 minutes et 40 secondes plus tard, Delphine Claudel a fini septième et a cru jusqu'au bout à la médaille de bronze.

La Vosgienne de 25 ans a pris les devants en début de course en s'invitant dans un groupe de tête de quatre parmi lesquelles la Norvégienne. "Je n'ai pas vraiment fait attention à celles qui partaient, j'ai vu qu'on était quatre avec Jessie Diggins, Ebba Andersson et moi. Je me suis dit "wow, tu fais un beau début de course", décrit la Française.

Tout près du podium

"Le rythme était très très élevé avec une Therese en feu." Delphine Claudel a lâché prise après huit kilomètres de course mais aurait pu devenir la première Française médaillée olympique en ski de fond puisque son groupe de poursuivant s'est disputé la médaille de bronze.

"Je me suis fait un peu la cerise, j'en ai profité pour rester à l'abri et on est revenu tout doucement sur Ebba Andersson", raconte-t-elle. "Il m'en a manqué dans la tête, de la confiance dans mon finish, dans ma capacité à mettre les watts jusqu'à la fin" analyse la licenciée du ski club de la Bressaude.

Avec AFP.