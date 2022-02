JO de Pékin : 6e de la finale du halfpipe, Kevin Rolland met fin à sa carrière olympique

Le Plagnard Kevin Rolland, qui a frôlé la mort il y a moins de trois ans dans une terrible chute, a pris ce samedi une belle sixième place en halfpipe aux Jeux olympiques de Pékin. "On m'aurait dit ça il y a trois ans sur mon lit d'hôpital, j'aurais plus que signé", a-t-il déclaré.

Kevin Rolland quitte la scène olympique avec la médaille d'or de la résilience. Moins de trois ans après son accident de ski qui a failli lui coûter la vie, le Plagnard de 32 ans a terminé sixième, ce samedi, de la finale du halfpipe aux Jeux olympiques de Pékin. Avec 79,25 points, Kevin Rolland termine loin du champion olympique néo-zélandais Nico Porteous (93 points).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un message d'espoir

"On m'aurait dit ça il y a trois ans sur mon lit d'hôpital, j'aurais plus que signé", a affirmé le freestyleur, tout sourire dans l'aire d'arrivée du snowpark de Zhangjiakou. Dans ces JO, Kevin Rolland a pris plaisir : "Je suis fier de moi, content d'avoir posé trois runs sur les pieds et d'arriver en bonne santé. Je n'avais pas envie de gâcher la fête avec une grosse chute." Cette année, c'était pour lui trop compliqué de décrocher une médaille, comme le bronze d'il y a huit ans à Sotchi, même s'il y pensait secrètement. "Je me suis mis à rêver ce matin en me disant que j'avais des petits tricks joker qui auraient pu me faire monter sur le podium. J'ai rêvé depuis trois ans, donc pourquoi pas rêver aujourd'hui."

À travers ces derniers Jeux olympiques, Kevin Rolland a tenu à faire passer un message : "J'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont des accidents de la vie que ce n'est pas une fin en soi, en travaillant on peut toujours sortir du pétrin." Retour à La Plagne mercredi 23 février pour présenter son film "Résilience".