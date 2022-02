JO de Pékin : "Cette médaille, c'est l'apothéose de ma carrière" pour Johan Clarey, vice-champion olympique

Deux jours après sa médaille d'argent en descente aux Jeux olympiques de Pékin, Johan Clarey était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce mercredi matin. "Je commence à me rendre compte de la portée et c'est un sentiment fantastique", a déclaré le Savoyard, originaire de Tignes, et âgé de 41 ans.

Johan Clarey est un exemple de longévité et d'abnégation. À 41 ans, le skieur, originaire de Tignes (Savoie), est devenu, lundi, vice-champion olympique de descente aux JO de Pékin, décrochant sa toute première médaille olympique. Ce mercredi matin, il était l'invité de France Bleu Pays de Savoie.

Vous avez décroché votre première médaille olympique à 41 ans, est-ce un aboutissement ?

Oui, c'est l'apothéose de ma carrière. Je ne peux pas dire qu'elle soit tombée tout cuit dans ma bouche. Il a fallu que je travaille, que je fasse quatre olympiades pour pouvoir la récupérer. Je réalise de plus en plus, ça fait 48 heures maintenant, je commence à la digérer un peu et c'est juste fantastique. Je commence à me rendre compte un peu de la portée et c'est vraiment un sentiment fantastique parce qu'elle n'est pas venue facilement. Je l'ai eue de haute lutte.

Justement si vous avez continué jusqu'à 41 ans, n'était-ce pas intimement pour décrocher une médaille olympique ?

C'était ma dernière course olympique, donc c'était c'était maintenant ou jamais, c'est sûr. Surtout, je ne voulais pas avoir de regrets. Je voulais faire une belle course, préparer ces Jeux du mieux que j'ai pu et c'est exactement ce que j'ai fait, je suis arrivé en forme avec de la confiance (2e à Kitzbühel) pour pouvoir faire ce que je sais faire de mieux. C'est un petit peu de la réussite aussi, parce que malgré tout, on n'a qu'une minute quarante tous les quatre ans pour pouvoir réaliser notre rêve olympique. Et je l'ai fait, je suis très heureux.

"La dernière saison ? Je ne sais pas encore, mais la médaille rentre en compte dans ma prise de décision." - Johan Clarey

Une saison maîtrisée à la perfection, est-ce la dernière de votre carrière ?

Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Je vais discuter avec pas mal de monde dans mon entourage, avec les coachs, avec mes sponsors, voir si l'envie sera encore là en fin de saison. La médaille rentre en compte dans ma prise de décision, c'est sûr.

Allez-vous bientôt revenir dans votre station de Tignes ?

Je vais passer le plus vite possible, même si je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que je vais rester un petit peu à Paris, faire un petit peu la tournée de quelques médias. Ensuite, je viendrai à Tignes pour voir ma famille et partager ça avec les Tignards.