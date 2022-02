JO de Pékin - "Cette médaille, j'y pense depuis huit ans" Chloé Trespeuch médaillée d'argent en snowboardcross

Chloé Trespeuch a remporté la médaille d'argent en snowboardcross mercredi lors des JO d'hiver de Pékin. La licenciée de Val Thorens, en Savoie, avait remporté le bronze à Sotchi en 2014. Cette nouvelle médaille, c'était donc "forcément un moment très fort" nous a-t-elle confié lors de la cérémonie.

Chloé Trespeuch a honoré sa troisième participation aux Jeux Olympiques avec une superbe médaille d'argent en snowboardcross, décrochée en Chine, mercredi 9 février. La snowboardeuse de Val Thorens a répondu aux questions de France Bleu juste après avoir reçu sa médaille lors de la cérémonie officielle. Un moment "forcément très fort" a-t-elle confié.

France Bleu : Chloé, vous avez reçu votre médaille, ça y est ?

Chloé Trespeuch : J'ai reçu ma médaille ! Juste après celle de Quentin [Fillon-Maillet, médaillé d'or en biathlon NDLR], ça m'a inspiré et ça a fait monter l'émotion. Et ça, c'était forcément un moment très fort parce que de l'avoir en main cette médaille, ça concrétise un peu la journée. Mon équipe avait fait le déplacement pour venir vivre ce moment avec moi. C'était vraiment très fort de les voir sourire et m'encourager et monter sur le podium pour pouvoir accueillir cette médaille.

"Cette médaille, j'y pense depuis huit ans ! Je l'ai loupée à Pyongchang. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver ici !" - Chloé Trespeuch

France Bleu : vous avez remporté le bronze en Russie. Quelle est la différence avec cet argent de Pékin ?

Chloé Trespeuch : Ouh la !! Beaucoup ! Je n'en n'étais pas au même stade dans ma carrière. En 2014, j'étais vraiment jeune. C'est l'insouciance de la jeunesse qui m'a fait gagner cette médaille. Je n'avais rien à perdre. J'étais vraiment outsider et pas attendue, donc j'ai vécu le moment présent, avec l'objectif de médailles, mais sans attente envers moi. Et là, c'était différent. Parce que cette médaille, j'y pense depuis huit ans ! Je l'ai loupée à Pyongchang. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver ici le plus prête possible et puis, surtout, pour arriver avec plus de sérénité qu'à Pyongchang. Vivre vraiment mon moment, mettre les choses en place que j'avais travaillé. Ne rien regretter, c'était vraiment le maître mot. Foncer, ne rien regretter. Je ne me suis pas concentrée sur le résultat, mais plutôt sur la manière.

France Bleu : ce jeudi le snowboard homme se joue et samedi, pour la première fois, on a une épreuve mixte ?

Chloé Trespeuch : Oui, encore beaucoup d'excitation sur ces Jeux. Donc aujourd'hui [jeudi NDLR], les hommes seront au départ. Donc on va les encourager pour essayer de leur transmettre notre énergie et notre envie. Et puis, il y a une grande première aux Jeux olympiques : le snowboardcross mixte, samedi. Les équipes ne sont pas encore faites, mais j'aurais la chance de prendre le départ avec un des garçons de l'équipe. J'ai vraiment hâte de vivre cette journée parce que c'est vraiment une journée de partage. Ça change du sport individuel que l'on pratique toute l'année. C'est vrai qu'on s'entraîne en équipe, donc de pouvoir vivre un moment ensemble comme ça, ça peut être une belle étape !

À Val Thorens, on vous attend aussi avec impatience

Chloé Trespeuch : []Elle sourit] Oui, sûrement !! J'ai vu qu'ils avaient vécu une matinée animée hier matin, donc ça m'a fait plaisir de voir qu'ils avaient partagé les émotions que j'ai vécues à Pékin. Et oui, forcément, j'ai hâte d'aller sur le terrain pour vivre ce moment d'émotion avec eux.