JO de Pékin : Anaïs Bescond ou l'art de la sagesse ambitieuse en biathlon

Triple médaillée aux derniers JO 2018 (relais mixte et féminin après la poursuite individuelle), la Jurassienne aborde avec ambition ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. Et sereinement : à 34 ans, Anaïs Bescond a déjà obtenu sa médaille en solo, contrairement aux autres Bleu(e)s en piste cette année.

A l'issue de ces JO de Pékin 2022 (4 au 20 février), Anaïs Bescond bouclera ses quinze ans de carrière - éventuelle retraite sportive encore en suspens - sur le grand circuit mondial de biathlon. Et depuis son baptême du feu, en mars 2007 à Oslo-Holmenkollen, la Jurassienne est devenue une habituée des médailles sur les podiums de toute la planète (coupe du monde, championnats du monde, Jeux Olympiques).

Au palmarès d'Anaïs Bescond : 14 médailles en individuel, dont une victoire ; 43 en relais avec les Bleu(e)s, dont 13 fois sur la plus haute marche synonyme, en 2016 et 2018, de titres suprêmes en relais mixte, respectivement aux championnats du monde et aux JO de Pyeongchang.

Des JO 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud, Anaïs Bescond est carrément revenue avec pas moins de trois médailles autour du cou : le bronze également, à deux reprises, avec le Relais féminin français et sur la Poursuite Dames.

Sans doute la plus symbolique et émouvante de toute la vie de biathlète d'Anaïs Bescond, cette médaille olympique en solo, après deux très frustrantes et amères cinquièmes places en 2014 à Sotchi pour ses premiers JO.

La seule des dix biathlètes français à déjà avoir une médaille en individuel aux JO, avant Pékin 2022

Alors, à 34 ans aujourd'hui et même bientôt 35 (ce 15 mai) : c'est sans pression négative, mais non sans ambition toujours, que la Franc-Comtoise compte bien profiter pleinement de ces JO de Pékin 2022. En toute sagesse, avec son statut apaisant de médaillée olympique individuelle, contrairement aux neuf autres sélectionné(e)s de l'équipe de France de Biathlon en piste cette année.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Anaïs Bescond pointe également sereinement dans le Top 10 du classement général de l'actuelle saison de coupe du monde, grâce notamment à ses deux podiums de l'hiver (deux fois 2e) alors qu'elle n'était plus montée toute seule sur "la boîte" depuis mars 2020.

Ecouter le reportage de Julien Laurent, avec Anaïs Bescond

JO de Pékin : Anaïs Bescond ou l'art de la sagesse ambitieuse en biathlon Copier

Le palmarès d'Anaïs Bescond

Jeux Olympiques : médaille de bronze (Poursuite), médaille d' or par équipe (Relais mixte) , médaille de bronze par équipe (Relais féminin) en 2018 / 2 x 5e (Individuel et Sprint), 11e (Mass Start), 12e (Poursuite), 6e par équipe (Relais mixte) en 2014

: médaille de bronze (Poursuite), médaille d' , médaille de bronze par équipe (Relais féminin) en / 2 x 5e (Individuel et Sprint), 11e (Mass Start), 12e (Poursuite), 6e par équipe (Relais mixte) en vice championne du monde 2016 (Individuel - 15 km)

3 x médaillée de bronze aux championnats du monde (2019, Sprint et Poursuite / 2021, Mass Start)

(2019, Sprint et Poursuite / 2021, Mass Start) 1 victoire en coupe du monde (2014, Sprint d'Anterselva)

8 podiums en coupe du monde* (7 x 2e, dont 2 en 2021-2022 / 1 x 3e)

(7 x 2e, dont 2 en 2021-2022 / 1 x 3e) 10e du classement général de la coupe du monde (au 23 janvier 2022), 7e (2018), 9e (2016), 12e (2015)

(au 23 janvier 2022), 7e (2018), 9e (2016), 12e (2015) championne du monde par équipe 2016 (Relais mixte)

(Relais mixte) 5 x vice championne du monde par équipe (Relais féminin et Relais mixte) 2015 et (Relais féminin) 2011, 2012, 2015, 2016

(Relais féminin et Relais mixte) 2015 et (Relais féminin) 2011, 2012, 2015, 2016 Médaille de bronze par équipe (Relais mixte simple) aux championnats du monde 2020

(Relais mixte simple) aux championnats du monde 2020 34 podiums, dont 11 victoires par équipe (Relais féminin et Relais mixte) en coupe du monde*

* (hors championnats du monde et JO)

à réécouter Anaïs Bescond, la biathlète jurassienne triple médaillée olympique 2018 à Pyeongchang

Le calendrier d'Anaïs Bescond aux JO de Pékin 2022

samedi 5 février, 10h* (heure française) = Relais Mixte/4x6 km

(heure française) = Relais Mixte/4x6 km lundi 7 février, 10h = Individuel-15 km Féminin

= Individuel-15 km Féminin vendredi 11 février, 10h = Sprint-7,5 km Féminin

= Sprint-7,5 km Féminin dimanche 13 février, 10h = Poursuite-12,5 km Féminine

= Poursuite-12,5 km Féminine mercredi 16 février, 8h45 = Relais Féminin/4x6 km

= Relais Féminin/4x6 km samedi 19 février, 10h = Mass Start-12,5 km Féminine

* heure française (+ 7h à Pékin)