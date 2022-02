JO de Pékin : patron du biathlon mondial, Quentin Fillon-Maillet vise plus que jamais l'or olympique

Il l'avait déjà endossé, pour la toute première fois de sa carrière, ce 18 décembre 2021 en remportant magistralement la Poursuite du Grand Bornand (Haute-Savoie) devant des milliers de supporters français aux anges. Et ce prestigieux dossard jaune de leader du classement général de la saison de coupe du monde de biathlon, Quentin Fillon-Maillet le porte désormais durablement et fièrement sur ses épaules depuis ce 9 janvier : début de son impressionnante série de trois victoires de suite en Allemagne (Oberhof, puis Ruhpolding).

C'est donc auréolé du statut de leader de la Coupe du monde que Quentin Fillon-Maillet aborde les Jeux olympiques de Pékin 2022, avec l'ambition de monter sur le podium et même de décrocher l'or.

Entre ces quatre succès en Coupe du monde (cinq au total cet hiver, déjà !), le Franc-Comtois avait momentanément prêté sa tunique dorée à l'autre cador des Bleus, Emilien Jacquelin, le temps de deux courses après la petite trêve de Noël.

L'adrénaline et la confiance, mais aussi la "fatigue mentale", procurées par ce fameux dossard jaune de patron du biathlon mondial. C'est l'explication avancée par QFM, inhabituellement éloigné des podiums (20e et 8e) sur la manche italienne d'Anterselva programmée juste avant les JO de Pékin 2022 (4 au 20 février).

Mais rien d'inquiétant, rassure Quentin Fillon-Maillet, parti se ressourcer et recharger ses batteries dans son Jura natal durant une petite semaine jusqu'au départ pour l'olympiade chinoise... où il vise ouvertement, et plus que jamais, la consécration d'une médaille d'or olympique en individuel - au minimum - après ses deux premières expériences aux JO.

Utile, studieuse pour les découvrir en tant que remplaçant de l'équipe de France à Sotchi en 2014, et très frustrante pour l'ambitieux qu'il était déjà en 2018 à Pyeongchang (29e, 44e, 48e), malheureusement parasité dans son esprit par des soucis de santé qui touchaient à l'époque son entourage familial.

Perfectionner son tir encore et toujours, été comme hiver

Cet hiver, le Franc-Comtois de 29 ans est encore plus solide et régulier sur les skis de fond et les pas de tir. Avant sa petite baisse de régime à la carabine en Italie (15/20 et 14/20) cette fin janvier, le boss du moment affichait une moyenne de 89% de cibles basculées : elle vient certes de légèrement redescendre à 87% (84% au tir couché, 90% au tir debout), mais c'est toujours plus que ses bilans - déjà très bons - des trois dernières saisons mondiales bouclées, à chaque fois, au 3e rang du classement général.

Ultra méticuleux sur les moindres détails de l'ensemble des paramètres (techniques, physiques, mentaux, matériels, récupération, nutrition) qui permettent - quand tout se goupille bien - de grimper sur une des trois marches des podiums en biathlon, Quentin Fillon-Maillet a optimisé encore davantage son approche et sa pratique du tir (couché, en particulier) durant la préparation d'avant-saison olympique 2022.

Un stage de quelques jours, par exemple, avec les "snipers" du GIGN. Mais surtout d'inlassables séances d'entraînement, au Centre National du Ski Nordique de Prémanon (Jura) notamment, appuyé par les précieux conseils de l'expert du tir dans le staff des Bleus, l'Italien Patrick Favre.

Ecouter le reportage de Julien Laurent, avec Quentin Fillon-Maillet et Patrick Favre

JO de Pékin : désormais patron du biathlon mondial, Quentin Fillon-Maillet vise plus que jamais l'or olympique Copier

Le palmarès de Quentin Fillon-Maillet

Jeux Olympiques : remplaçant en 2014 / 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint) en 2018

: remplaçant en / 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint) en 2 x vice champion du monde 2020 (Sprint et Mass Start)

(Sprint et Mass Start) 3 x médaillé de bronze aux championnats du monde (2019, Sprint et Poursuite / 2021, Mass Start)

(2019, Sprint et Poursuite / 2021, Mass Start) 11 victoires en coupe du monde* (dont 5 en 2021-2022)

(dont 5 en 2021-2022) 25 podiums en coupe du monde * (13 x 2e / 12 x 3e)

en coupe du monde (13 x 2e / 12 x 3e) leader du classement général de la coupe du monde (au 23 janvier 2022), 3 x 3e (2019, 2020, 2021), 10e en 2018

(au 23 janvier 2022), (2019, 2020, 2021), 10e en 2018 2 x champion du monde par équipe 2016 (Relais mixte) et 2020 (Relais masculin)

2016 (Relais mixte) et 2020 (Relais masculin) 2 x vice champion du monde par équipe 2017 (Relais masculin et Relais mixte)

2017 (Relais masculin et Relais mixte) Médaille de bronze par équipe (Relais masculin) aux championnats du monde 2015

(Relais masculin) aux championnats du monde 2015 22 podiums, dont 7 victoires par équipe (Relais masculin et Relais mixte) en coupe du monde*

* (hors championnats du monde et JO)

à réécouter Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien double vice champion du monde 2020 de biathlon

Le calendrier de Quentin Fillon-Maillet aux JO de Pékin 2022

samedi 5 février, 10h * (heure française) = Relais Mixte/4x6 km

* (heure française) = Relais Mixte/4x6 km mardi 8 février, 9h30 = Individuel-20 km Masculin

= Individuel-20 km Masculin samedi 12 février, 10h = Sprint-10 km Masculin

= Sprint-10 km Masculin dimanche 13 février, 11h45 = Poursuite-15 km Masculine

= Poursuite-15 km Masculine mardi 15 février, 10h = Relais Masculin/4x7,5 km

= Relais Masculin/4x7,5 km jeudi 17 février, 10h = Mass Start-15 km Masculine

* heure française (+ 7h à Pékin)