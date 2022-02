JO de Pékin : Guillaume Cizeron et Tiffany Gauthier vont tenter de faire briller la Loire aux Jeux olympiques

Les Jeux d'hiver 2022 démarrent ce vendredi à Pékin (04 - 20 février). Dans la Loire on suivra avec attention les prestations du Montbrisonnais Guillaume Cizeron en danse sur glace et la Stéphanoise Tiffany Gauthier en ski alpin.

Parmi les 3.000 athlètes engagés à Pékin pour les JO d'hiver 2022 qui démarrent ce vendredi (13h heure française), 88 défendront les couleurs tricolores et deux représenteront notre département de la Loire. Guillaume Cizeron et Tiffany Gauthier. Le danseur sur glace visera rien de moins qu'une médaille d'or après celle, en argent, ramené de PyeongChang avec sa partenaire Gabriella Papadakis. De son côté la skieuse stéphanoise tentera de jouer les trouble-fête.

Guillaume Cizeron, objectif or

En 2018, l'or olympique, qui lui était déjà promis, a échappé à Guillaume Cizeron pour 49 centièmes de points. En cause une performance parfaite du couple Canadien titré et un problème de costume pour sa partenaire Gabriella Papadakis sur le programme court. À Pékin la Clermontoise et le Montbrisonnais expatriés à Montréal sont les grandissimes favoris de la compétition qui s'ouvre ce vendredi.

Quatre fois champions du monde et cinq fois champions d'Europe, ils devront tout de même se méfier du couple Russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov champion d'Europe en titre pour la deuxième fois consécutive le 15 janvier dernier. Là où Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis avait fait l'impasse, estimant les conditions sanitaires pas assez sûr en Estonie. Resté au canada, le couple a préféré peaufiner sa préparation et va devoir maintenant gérer la pression qui accompagne le plus grand défi de leur carrière.

Le programme de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis : Danse rythmique le 12 février à 12h (heure française). Programme libre le 14 février à 2h15.

Tiffany Gauthier sans pression

Pour sa deuxième olympiade après celle de PyeongChang en 2018 (13e de la descente et 22e du Super-G) Tiffany Gauthier savoure. Car depuis quatre ans, elle n'a pas été épargnée par les blessures et ses "vieux genoux" comme elle les qualifie elle-même, ne lui permettent pas toujours de viser les podiums. Mais Tiffany Gauthier s'accroche et en décembre elle a même arraché une 11e place sur le Super-G à Saint-Moritz.

Une performance qui lui a permis de prendre place au sein d'une délégation tricolore emmenée par Tessa Worley. La double championne du monde porte sur ses seules épaules les espoirs du ski féminin français. "À part Tessa, il faudrait un exploit a reconnu Alberto Senigagliesi le responsable des féminines. À Tiffany Gauthier de prouver le contraire sur la piste de Yanking surnommée "Rock". Une piste joueuse où chacun peut s'exprimer.

Le programme de Tiffany Gauthier : Super-G le 12 février à 4h (heure française). Descente le 15 février à 4h