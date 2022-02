JO de Pékin : les huit athlètes en lice pour la Franche-Comté et le Massif Jurassien

En 2018 à Pyeongchang, lors de la précédente olympiade d'hiver en Corée du Sud, il y avait dix athlètes "made in" Franche-Comté. Pour un bilan de trois médailles (toutes remportées par la biathlète Anaïs Bescond !). Cette année, aux JO 2022 de Pékin (4 au 20 février), la délégation du Massif Jurassien compte huit représentants du Doubs et du Jura.

à lire aussi JO de Pékin : qui sont les 88 sportifs français qualifiés ?

Trois femmes et cinq hommes, dans quatre disciplines (biathlon, combiné nordique, saut à skis, short-track). Des habitué(e)s et des novices de la quinzaine olympique, avec - selon les cas - plus ou moins d'ambitions affirmées de médaille(s) en Chine !

Présentation de leurs objectifs, palmarès et calendriers respectifs.

La Franc-Comtoise Anaïs Bescond, avec sa médaille de bronze olympique sur le podium de la Poursuite féminine de biathlon aux JO de Pyeongchang (Corée du Sud) le 13 février 2018 © Maxppp - Christopher Levy

BIATHLON

Anaïs BESCOND (34 ans / Morbier, Jura / 3emes JO)

Des huit athlètes de Franche-Comté en lice sur cette olympiade 2022 à Pékin, la Jurassienne est la seule à déjà avoir eu le rare privilège et l'intense bonheur de se parer d'une médaille olympique en individuel (bronze, Poursuite) et même de deux autres (or, Relais mixte ; bronze, Relais féminin) avec l'équipe de France de biathlon. Une magnifique collection amassée, qui plus est, en l'espace de dix jours seulement lors des JO 2018 de Pyeongchang !

à réécouter Anaïs Bescond, la biathlète jurassienne triple médaillée olympique 2018 à Pyeongchang

Et quatre ans plus tard, toujours sur la neige asiatique, à quelques mois de souffler ses 35 bougies (ce 15 mai), Anaïs Bescond est a priori encore une légitime candidate au(x) podium(s), comme lors de sa première olympiade également, en 2014 à Sotchi (deux fois 5e) : elle est actuellement 10e du classement général de la saison de coupe du monde, avec notamment deux très belles 2e places en solo obtenues cet hiver... après une saison 2020-2021 sans aucune médaille individuelle.

Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet, avec son dossard jaune de leader de la coupe du monde de biathlon, sur le tir couché du Sprint de Ruhpolding (Allemagne) le 13 janvier 2022 © Maxppp - Frank Hoermann/SVEN SIMON

Quentin FILLON-MAILLET (29 ans / St-Laurent-en-Grandvaux, Jura / 3emes JO)

Sept podiums, dont surtout pas moins de cinq victoires, déjà cet hiver, sur le grand circuit mondial de biathlon pour QFM ! Il a ainsi quasiment doublé, en moins de deux mois, son nombre de succès individuels : 11 au total, depuis le début de sa carrière (décembre 2013) en coupe du monde ! Le Jurassien en est ainsi logiquement devenu le leader du classement général de la saison, avec le prestigieux dossard jaune désormais solidement campé sur ses épaules...

à réécouter Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien double vice champion du monde 2020 de biathlon

Jusque-là très régulier 3e mondial des trois derniers hivers de biathlon, Quentin Fillon-Maillet a donc encore passé un cap supplémentaire qui l'autorise, plus que jamais, à viser très ouvertement le Graal olympique à Pékin : le métal le plus doré possible, en priorité sur les courses individuelles, mais aussi en relais (mixte et masculin) avec les autres cadors de l'équipe de France.Histoire de définitivement digérer son énorme frustration des derniers JO de Pyeongchang (aux alentours des 30e et 40e places seulement)... et compléter, enfin, son très brillant palmarès international d'au moins une première médaille olympique, à l'issue de sa deuxième olympiade en tant que titulaire des Bleus (remplaçant en 2014 à Sotchi).

Le calendrier du BIATHLON aux JO de Pékin

samedi 5 février, 10h* = Relais Mixte/4x6 km

= Relais Mixte/4x6 km lundi 7 février, 10h = Individuel-15 km Féminin

= Individuel-15 km Féminin mardi 8 février, 9h30 = Individuel-20 km Masculin

= Individuel-20 km Masculin vendredi 11 février, 10h = Sprint-7,5 km Féminin

= Sprint-7,5 km Féminin samedi 12 février, 10h = Sprint-10 km Masculin

= Sprint-10 km Masculin dimanche 13 février, 10h = Poursuite-12,5 km Féminine

= Poursuite-12,5 km Féminine dimanche 13 février, 11h45 = Poursuite-15 km Masculine

= Poursuite-15 km Masculine mardi 15 février, 10h = Relais Masculin/4x7,5 km

= Relais Masculin/4x7,5 km mercredi 16 février, 8h45 = Relais Féminin/4x6 km

= Relais Féminin/4x6 km jeudi 17 février, 10h = Mass Start-15 km Masculine

= Mass Start-15 km Masculine samedi 19 février, 10h = Mass Start-12,5 km Féminine

* heure française (+ 7h à Pékin)

La Franc-Comtoise Tifany Huot-Marchand sur la glace du short-track aux JO 2018 de Pyeongchang (Corée du Sud) © AFP - Julien Crosnier

SHORT-TRACK

Tifany HUOT-MARCHAND (27 ans / Nans, Doubs / 2emes JO)

Patronne française incontestée du short-track - patinage de vitesse sur anneau court et glacé, pour la traduction... un peu plus longue - depuis 2019, avec tous les titres nationaux des distances individuelles (500, 1.000, 1.500 m), la Franc-Comtoise est également très performante dans les patinoires internationales : vice championne d'Europe 2019 (1.000 m) ou encore, en 2021, ces statuts inédits et historiques dans la discipline de championne d'Europe et vice championne du monde de relais avec ses copines de l'équipe de France !

Tifany Huot-Marchand ambitionne donc maintenant de concrétiser le rêve ultime de sa vie de short-trackeuse : une médaille olympique, lors de ces JO de Pékin 2022 ! Parce que l'essentiel n'est plus de participer seulement, comme elle l'avait fait lors de sa première olympiade en 2018 : un immense plaisir de la découverte des Jeux, certes, mais en terminant au-delà du Top 20 à l'époque pour la fidèle licenciée du club belfortain de l'ASMB Vitesse, tout en étant installée depuis 2010 à Font-Romeu, le fief pyrénéen du Pôle France de short-track.

Son calendrier du SHORT-TRACK aux JO de Pékin

samedi 5 février, 12h* = Individuel / 500 m Féminin (série)

= Individuel / 500 m Féminin (série) samedi 5 février, 13h20 + 13h50 + 14h20 = Relais Mixte (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Relais Mixte (1/4 + 1/2 + Finale) lundi 7 février, 12h30 + 13h10 + 13h40 = Individuel / 500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Individuel / 500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale) mercredi 9 février, 12h45 = Individuel / 1.000 m Féminin (série)

= Individuel / 1.000 m Féminin (série) vendredi 11 février, 12h + 12h55 + 13h35 = Individuel / 1.000 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Individuel / 1.000 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale) mercredi 16 février, 12h30 + 13h15 + 14h10 = Individuel / 1.500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

* heure française (+ 7h à Pékin)

Le Jurassien Laurent Mühlethaler, lors des championnats du monde de combiné nordique à Lahti (Finlande) le 26 février 2017 © Maxppp - Kalle Parkkinen

COMBINE NORDIQUE

Laurent MÜHLETHALER (24 ans / Prémanon, Jura / 2emes JO)

Sélectionné aux côtés de la glorieuse génération Jason Lamy-Chappuis pour les JO 2018, le jeune et prometteur Jurassien s'était alors contenté du statut de remplaçant de l'équipe de France de combiné nordique. Mais cette année, pour ses premiers "vrais" JO à Pékin, en tant que chef de file des Bleus désormais à 24 ans, Laurent Mühlethaler veut croire à la magie des Jeux qui offre très souvent un jour de gloire et de médaille olympique à de nombreux outsiders...

à lire aussi JO de Pékin : Laurent Mühlethaler veut faire le poids pour sa première "vraie" olympiade en combiné nordique

Depuis deux hivers, le Franc-Comtois pointe de plus en plus régulièrement le bout de ses skis - de saut et de fond - dans le Top 10 du grand circuit mondial : notamment 9e des championnats du monde 2021, ainsi que 6e et 7e (meilleures performances, à ce jour) en coupe du monde, où il figure parmi les meilleurs sauteurs de la discipline.

à réécouter Laurent Mühlethaler, le grand espoir jurassien du combiné nordique mondial

Le Franc-Comtois Mattéo Baud, en coupe du monde de combiné nordique à Val di Fiemme (Italie) le 8 janvier 2022 © Maxppp - Pierre Teyssot

Mattéo BAUD (19 ans / Métabief, Doubs / 1ers JO)

C'est la belle histoire franc-comtoise de ces JO 2022 de Pékin. Quels que soient les résultats de Mattéo Baud. L'année de ses 20 ans (ce 26 juin), et pile vingt ans après un certain... Frédéric Baud, le fiston va également participer à ses premiers Jeux Olympiques : et en combiné nordique, comme son père en 2002, à Salt Lake City !

à lire aussi JO de Pékin : vingt ans après, Mattéo Baud sur les traces olympiques de son père en combiné nordique

Sur les traces paternelles, et peut-être mieux encore... Fred, le papa, s'était à l'époque classé 27e et 37e sur l'olympiade américaine. Mattéo Baud, lui, à 19 ans et demi, est un des grands espoirs de son sport et performe déjà très bien au plus haut niveau international où il dispute seulement sa deuxième saison : vice champion du monde Juniors 2021 puis, quelques semaines plus tard, 16e des championnats du Monde Seniors. Le jeune combiné de Métabief a ainsi été élu "Rookie de l'année" 2021 (meilleur "débutant") par la Fédération Internationale de Ski !

Le Franc-Comtois Gaël Blondeau, en coupe du monde de combiné nordique à Ramsau (Autriche) le 18 décembre 2021 © Getty - Franz Kirchmayr

Gaël BLONDEAU (21 ans / Chapelle-des-Bois, Doubs / 1ers JO)

À Chapelle-des-Bois - qui tutoie les 1.300 m d'altitude dans le Haut-Doubs - et dans la grande famille Blondeau en particulier, le ski nordique est dans les gènes depuis de très longues décennies. Une certaine forme de logique de voir ainsi le spécialiste familial du combiné nordique sélectionné avec les Bleus pour ses premiers JO cet hiver à Pékin 2022.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du haut de ses 21 ans, Gaël Blondeau fait partie de la génération montante de la discipline : médaille de bronze individuelle en 2020 aux championnats du monde Juniors, quatre jours avant d'y devenir également vice champion du monde de relais avec ses potes de l'équipe de France (dont Mattéo Baud et Edgar Vallet).Et cet hiver, il vient de signer - mi décembre - le tout premier Top 30 (28e à Ramsau, Autriche) de sa carrière sur le grand circuit de la coupe du monde qu'il enchaine seulement depuis fin novembre 2020.

Le Franc-Comtois Edgar Vallet, en coupe du monde de combiné nordique à Ramsau (Autriche) le 19 décembre 2021 © Getty - Franz Kirchmayr

Edgar VALLET (21 ans / Pontarlier, Doubs / 1ers JO)

Le Pontissalien est le remplaçant de l'équipe de France de combiné nordique pour ces JO de Pékin 2022. Et pour sa première expérience olympique, c'est une très agréable surprise, en réalité, pour Edgar Vallet. Il y a un an, en janvier 2021, il s'était résolu à faire un break - plus ou moins long - de la compétition de haut niveau. À seulement 20 ans...

Il galérait, peinait à progresser alors que l'hiver précédent, il était vice champion du monde Juniors (2020) de relais dans le quatuor bleu-blanc-rouge "100% made in Haut-Doubs" (composé aussi de Mattéo Baud et Gaël Blondeau, ainsi que de Maël Tyrode, non sélectionné, lui, pour Pékin 2022).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré tout, Edgar Vallet s'est finalement refait une santé physique et mentale : récent retour - plutôt concluant, meilleur Français en Allemagne mi-janvier - sur les épreuves de coupe du monde... où il avait débuté à 17 ans et demi puis obtenu son unique Top 30 (28e) un an plus tard, en mars 2019. Avant de ne plus être sélectionné sur le grand circuit mondial entre décembre 2019 et décembre 2021. Jusqu'à cette fameuse bonne nouvelle de son statut de remplaçant olympique à Pékin.

Le calendrier du COMBINE NORDIQUE aux JO de Pékin

mercredi 9 février, 9h* (saut) + 12h (fond) = Individuel/Petit Tremplin

(saut) + (fond) = Individuel/Petit Tremplin mardi 15 février, 9h (saut) + 12h (fond) = Individuel/Grand Tremplin

(saut) + (fond) = Individuel/Grand Tremplin jeudi 17 février, 9h (saut) + 12h (fond) = Par Equipe/Grand Tremplin

* heure française (+ 7h à Pékin)

La Franc-Comtoise Joséphine Pagnier, lors de la manche de coupe du monde de saut à skis féminin de Ljubno (Slovénie), le 1er janvier 2022 © Maxppp - Antonio Bat

SAUT À SKIS

Joséphine PAGNIER (19 ans / Chaux-Neuve, Doubs / 1ers JO)

Le podium olympique, elle connaît, Joséphine Pagnier ! Elle est déjà montée dessus, avec une jolie médaille d'argent autour du cou. C'était il y a deux ans, en janvier, lors des JOJ 2020. Autrement dit, la talentueuse sauteuse à skis de Chaux-Neuve est déjà vice championne olympique de la Jeunesse. Sans oublier cette autre ligne de son palmarès mentionnant le métal argenté également : vice championne du monde Juniors en 2021 !Et maintenant, une nouvelle médaille aux JO - les "vrais", les "grands" - qu'elle va découvrir sur cette olympiade 2022 à Pékin ? Tout est possible sur une épreuve d'un jour, estime la jeune Franc-Comtoise...

Joséphine Pagnier préfère toutefois restée mesurée et réaliste - à 19 ans et demi - malgré son très prometteur rang de n°1 française de l'actuelle saison de coupe du monde, où elle intègre régulièrement le Top 15 et même le Top 10 depuis un an.Une certitude, elle perpétue déjà plus que brillamment sa longue tradition familiale : le saut à skis, ça se pratique depuis trois générations (sa grand mère maternelle, notamment) chez les Pagnier, à Chaux-Neuve, sur les tremplins du Haut-Doubs, dont le gérant depuis un quart de siècle n'est autre que Joël Pagnier, le papa de Joséphine !

Son calendrier du SAUT À SKIS aux JO de Pékin

samedi 5 février, 11h45* (manche 1) + 12h35 (finale) = Individuel Femmes

* heure française (+ 7h à Pékin)