JO de Pékin : l'Américaine Mikaela Shiffrin éliminée après 5 piquets en slalom

Assise dans la neige, le regard dans le vide. Les Jeux olympiques de Pékin tournent au calvaire pour l'Américaine Mikaela Shiffrin. Ce mercredi, elle a été éliminée après cinq portes de la première manche du slalom, dont elle était championne olympique en 2014 et l'une des deux immenses favorites. "Je me sens assez mal, oui. Mais je vais m'en remettre même si c'est compliqué maintenant, avoue-t-elle. J'avais l'intention de skier à fond, j'avais choisi la ligne la plus agressive, la plus risquée."

Cette élimination surprise suit celle du géant lundi, là aussi en première manche. La dernière fois qu'elle a été sortie dans deux courses techniques consécutives, sa spécialité, remonte à plus de 10 ans et décembre 2011. La skieuse du Colorado sort de deux années difficiles, marquées par le décès accidentel de son père en février 2020, puis des problèmes répétés au dos. "Dégoûtée pour Mikaela Shiffrin, mais ça n'enlève rien à sa superbe carrière et à ce qu'elle peut encore accomplir si elle repart de l'avant. Garde la tête haute", a tweeté l'autre grande championne américaine, Lindsey Vonn. La prochaine course pour Mikaela Shiffrin aux JO, c'est le super-G, ce vendredi.