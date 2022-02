JO de Pékin : l'Équipe de France de biathlon décroche l'argent en relais

Les biathlètes Français ont obtenu la médaille d'argent en relais hommes ce mardi, aux JO de Pékin. Quentin Fillon-Maillet et ses coéquipiers Fabien Claude, Émilien Jacquelin et Simon Desthieux sont arrivés en seconde position, derrière la Norvège.

Les biathlètes Français ont obtenu la médaille d'argent en relais hommes 4X 7,5 km, ce mardi, à Zhangjiakou, le site de ski nordique des JO de Pékin. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet et ses coéquipiers, le Vosgien Fabien Claude, l'Isérois Émilien Jacquelin et le Lyonnais Simon Desthieux sont arrivés en seconde position, derrière la Norvège.

La Norvège était la grande favorite de ce relais olympique. La composition du relais français était la même que lors de la Coupe du monde d'Östersund, en Suède, où les Français s'étaient classés deuxièmes, déjà derrière la Norvège.

Cinquième médaille pour Quentin Fillon-Maillet, 6e pour le biathlon français, 12e pour la France

Cette médaille est la cinquième pour Quentin Fillon-Maillet aux Jeux de Pékin, après l'or de l'individuel et de la poursuite et l'argent du relais mixte et du sprint. C'est la 6e médaille pour le biathlon français et la 12e médaille pour la France.

Le titre échappe encore aux Bleus

Malgré un palmarès impressionnant, les biathlètes français n'ont donc jamais été sacrés champions olympiques de relais. Mais ils n'avaient jamais fait mieux que troisièmes (en 1994, 2002 et 2006), alors que les biathlètes du relais féminin ont amassé cinq médailles en huit éditions depuis que le biathlon féminin est au programme olympique, dont un titre (1992) et une médaille d'argent (2010).