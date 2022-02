JO de Pékin : l'équipe de France de ski de fond en bronze sur le relais, 9e médaille pour la France

Neuvième médaille pour la délégation française, ce dimanche, aux Jeux olympiques de Pékin. L'équipe de France de ski de fond a décroché le bronze sur le relais 4x10 km. La course a été survolée par les Russes. Dernier relayeur, Maurice Manificat a même cru un temps disputer l'argent à la Norvège de Johannes Klaebo dimanche avant de céder.

Les relais français, composé de quatre Savoyards - Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat - prend pour la troisième fois d'affilée le bronze dans cette épreuve après 2014 à Sotchi et 2018 à Pyeongchang. La délégation française compte désormais neuf médailles mais une seule en or.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



