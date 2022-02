JO de Pékin : la fête à Saint-Laurent-en-Grandvaux après la victoire de Quentin Fillon-Maillet en biathlon

Les proches de Quentin Fillon-Maillet se sont retrouvés à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura) pour fêter la médaille d'or du Jurassien en biathlon, sur l'individuel aux Jeux olympiques de Pékin. L'enfant du pays a remporté le titre ce mardi matin et offre à la France sa première médaille d'or dans ces Olympiades.

Quentin Fillon-Maillet a grandi et appris le ski dans cette petite ville jurassienne. Ses amis et ses parents se sont donc donc réunis devant l'entreprise de menuiserie tenue par son père, dans le hameau de Saint-Pierre. En plus du _drapeau tricolore floqué de la phrase "Allez Quentin"_, ils ont accroché le portrait de l'enfant du pays, sur le toit de l'entreprise.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Autour d'un barbecue et d'une table dressée dehors, sous un beau soleil d'hiver, les parents de Quentin Fillon-Maillet, Hélène et Laurent Fillon-Maillet sont entourés des amis de leur fils. A leurs côtés également pour fêter la médaille d'or, il y a le président du ski club du Grandvaux, Daniel Arnaud, qui a vu Quentin Fillon-Maillet grandir sur des skis. La maire de la ville, Francoise Vespa, était aussi sur place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les prochaines courses retransmises sur écran géant

La date et l'heure de la course, un mardi matin, ont empêché beaucoup d'amis de venir, mais tous se donnent rendez-vous ce week-end pour regarder ensemble les deux prochaines courses de Quentin Fillon-Maillet dans ces JO de Pékin, retransmises sur écran géant à la salle des fêtes de La Sittelle : le sprint samedi 12 février (10h, heure française) puis la poursuite dimanche 13 février (11h45, heure française).

Les félicitations du président de la République

Parmi tous les messages de félicitations, le biathlète franc-comtois a reçu celui du président de la République, Emmanuel Macron, sur Twitter :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix