JO de Pékin : la France en argent en relais mixte de biathlon, première médaille tricolore

Première médaille pour la France ! Les tricolores remportent la deuxième place du relais mixte de biathlon ce samedi aux Jeux olympiques 2022 de Pékin, sur la montagne de Zhangjiakou, à 180 km au nord-ouest de Pékin. Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet défendaient le titre obtenu par la France en 2018 à Pyeongchang, mais le quatuor s'est incliné face à la Norvège, qui a remporté les trois titres mondiaux depuis quatre ans. La Russie complète le podium.

Après un parcours compliqué pour Anaïs Chevalier-Boucher qui a terminé à la 8e place de la course, sa compatriote Julia Simon a réalisé une magnifique performance pour permettre à la France de prendre la tête à mi-parcours. Emilien Jacquelin a ensuite creusé l'écart avec ses adversaires, avant d'échouer au tir et d'écoper de deux tours de pénalité. Le leader de l'équipe tricolore, Quentin Fillon-Maillet, est revenu dans la course avant de terminer deuxième au bout du suspense derrière le Norvégien Johannes Boe.

L'équipe de France visait "clairement a minima une médaille", avait souligné le directeur de l'équipe de France, Stéphane Bouthiaux, à la veille de la course.

"Ça va faire du bien pour toute l'équipe !"

"Commencer les Jeux olympiques sur une médaille d'argent, ça va faire du bien pour toute l'équipe", a réagi sur franceinfo Emilien Jacquelin. "C'est une première médaille olympique pour Quentin, Julia et moi. Anaïs avait déjà eu la chance d'en avoir le relais féminin il y a quatre ans", souligne le biathlète, qui ressent "beaucoup de bonheur, même si personnellement, je m'en veux un petit peu sur ce tir debout qui a été compliqué."

On a cru en nous, on a donné notre maximum et commencer les Jeux olympiques sur une médaille d'argent, je pense que ça va faire du bien pour toute l'équipe de biathlon et aussi l'ensemble de la délégation. - Emilien Jacquelin

Pour la petite histoire, le premier titre de ces 24e Jeux olympiques d'hiver a été décerné à la Norvégienne Therese Johaug. Elles s'est imposée ce samedi matin en skiathlon, dans le stade de ski de fond de Zhangjiakou.