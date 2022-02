JO de Pékin : la France repart avec 14 médailles

Le record de 15 médailles aux JO d'hiver de Pyeongchang en 2018 n'aura pas été égalé à Pékin. La France repartira donc de Chine avec 14 médailles, dont cinq en or. Le rideau tombe ce dimanche sur les JO 2022.

Ce dimanche matin l'équipe de France de ski alpin a été éliminée en quarts de finale de l'épreuve parallèle par équipe mixte, battue par la Norvège. Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Tessa Worley et Coralie Frasse-Sombet ne monteront donc pas sur le podium de la dernière épreuve de ski alpin des Jeux, qu'Alexis Pinturault quittera sans médaille pour la première fois de sa carrière. Pas de surprise non plus lors du 30 km de ski de fond, dernière épreuve de cette quinzaine olympique : Delphine Claudel s'est classée 7e.

Quentin Fillon Maillet, roi des Jeux

La délégation française reste donc à 14 médailles au total, dont un tiers pour le seul Quentin Fillon Maillet, porte-drapeau de la France à la cérémonie de clôture des Jeux. Le biathlète a récolté cinq breloques, dont deux en or, en six courses. Un exploit qu'aucun Français n'avait jamais réussi sur une même édition olympique d'hiver. Avec ses cinq podiums, plus le titre de Justine Braisaz-Bouchet en mass-start et l'argent d'Anaïs Chevalier-Bouchet en individuel, le biathlon vaut même la moitié des 14 médailles du camp français.

Et les Bleus peuvent se consoler avec autant de médailles d'or puisqu'à celles de Fillon Maillet et de Braisaz-Bouchet, s'ajoutent Clément Noël, en slalom, et le duo Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en danse sur glace. Depuis la première édition des JO d'hiver en 1924 à Chamonix, la France a remporté un total de 138 médailles, dont 41 en or, 42 en argent et 55 en bronze.

Les 14 médailles françaises

Biathlon

15 km femmes : argent -Anaïs Chevalier-Bouchet

20 km hommes : or - Quentin Fillon Maillet

Mass-start femmes : or - Justine Braisaz-Bouchet

Poursuite hommes: or - Quentin Fillon Maillet

Relais hommes : argent - Fabien Claude, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin

Relais mixte : argent - Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin

Sprint hommes : argent - Quentin Fillon Maillet

Freestyle

Big Air femmes : argent - Tess Ledeux

Patinage artistique

Danse sur glace : or - Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron

Ski alpin

Descente hommes : argent -Johan Clarey

Slalom hommes : or -Clément Noël

Slalom géant hommes : bronze - Mathieu Faivre

Ski de fond

Relais hommes : bronze - Richard Jouve, Hugo Lapalus, Maurice Manificat, Clément Parisse

Snowboard

Snowboardcross femmes : argent - Chloé Trespeuch