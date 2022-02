JO de Pékin : la pratique du biathlon a aussi la cote en Bourgogne

Alors que les biathlètes français cartonnent aux JO de Pékin, la pratique du biathlon séduit un public de plus en plus large. La preuve : le comité de ski de Bourgogne a investi pour organiser cet hiver son premier stage consacré au biathlon, dans le Jura.

Emmenés par le Franc-comtois Quentin Fillon-Maillet, les Français brillent dans les épreuves de biathlon aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, avec cinq médailles - dont deux en or - avant la poursuite masculine prévue mardi 15 février 2022. Au delà de la pratique professionnelle par nos champions, le biathlon, qui mélange le ski de fond et le tir à la carabine, est de plus en plus apprécié en Bourgogne par les amateurs de sport d'hiver. À tel point que pour la toute première fois, le comité de ski de Bourgogne (qui regroupe 1000 adhérents, dont 300 en Côte-d'Or) a organisé en décembre dernier un stage de biathlon pour 45 personnes à Prémanon, dans le Jura.

Pourquoi cette année et pas avant ?

Le biathlon, populaire auprès des (télé)spectateurs, ce n'est pas nouveau. Entre 2010 et 2020, un champion comme Martin Fourcade - cinq fois médaillé d'or aux JO et treize fois en championnat du monde - a largement contribué à faire connaître ce sport. Alors pourquoi le comité de ski de Bourgogne a-t-il décidé d'organiser ce stage "seulement" cette année et pas avant ?

"Avant, on n'avait pas forcément de demande. Il y a peut-être un effet JO, avance le dijonnais Philippe Deporte, président du comité depuis 2010. C'est aussi une volonté du comité de Bourgogne de ski de se diversifier, de proposer des choses différentes à ses adhérents". Il a quelques pistes pour expliquer la hausse de cet engouement : "C'est un sport qui est bien médiatisé, un sport où rien n'est acquis d'avance, c'est ludique et agréable. Jusqu'à la dernière balle le vainqueur peut changer".

Un investissement ... et une réussite !

"On a formé des moniteurs, ils sont à même de donner des conseils au niveau du tir à la carabine, détaille Philippe Deporte. On a investi dans des carabines à air comprimé. C'est plus facile à gérer que des carabines au .22 Long Rifle, où il faut un stade particulier, on ne peut pas faire ça n'importe où". Il évoque un "investissement de long terme" : "On en a acheté deux, un club de Saône-et-Loire en a acheté deux aussi. Sachant qu'une carabine coûte 2000 euros". Un investissement élevé, mais qui porte ses fruits auprès des adhérents : "Les échos sont très positifs, à la fois pour le coté sportif, la confrontation avec les copains et l'adresse au tir".

Face au succès de la première édition, le comité a déjà prévu d'organiser un nouveau stage de biathlon en décembre 2022. Coté portemonnaie, comptez 250 euros pour cinq jours, hébergement compris. En attendant, pour garder la forme et le rythme, des sorties en ski de fond dans le Jura ont lieu toutes les deux semaines, organisées par le Comité de ski de Bourgogne ou ses clubs partenaires.