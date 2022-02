JO de Pékin : Romain Heinrich et le bobsleigh français sur la bonne pente

À Pékin, les épreuves de bobsleigh commencent ce lundi 14 février pour les hommes. Romain Heinrich est le pilote français, un Isérois. D'abord pousseur à Sotchi en 2014, cet ancien lanceur de poids est ensuite devenu pilote. Pour sa troisième participation aux Jeux Olympiques, il vise en bob à deux une bonne place dans les 10 premiers. S'il peut l'envisager, c'est grâce à la progression du bob français ces dernières années.

"Il y a dix ans, le sport n'était pas financé, ni par le ministère des Sports, ni par la Fédération française des sports de glace, se rappelle Romain Heinrich. C'était une initiative portée par les clubs, les athlètes et les familles d'athlètes. J'ai vraiment vu le sport évoluer en dix ans. Depuis trois ans, on a vraiment le budget pour pouvoir parler performance." Et le pilote Isérois n'y est pas pour rien dans cette évolution. Il est entré plus de 30 fois dans le top 12 en Coupe du monde. Des résultats qui ont incité la Fédération et le ministère à investir dans un bob de haut niveau. Une aide financière indispensable, mais insuffisante pour couvrir tous les frais d'entrainement et de déplacement, alors depuis 2016, Romain Heinrich enfile régulièrement un costume pour démarcher des entreprises.

"Il y a une dimension entrepreneuriale dans ce sport, comme dans beaucoup de "petits" sports. Moi ça ne m'a pas dérangé de l'assumer, c'est enrichissant, on porte notre projet. C'est vrai que ça fait parfois des journées très longues et que ça peut nous éloigner de notre rôle d'athlète, mais cette dimension rend aussi ce sport intéressant."

Romain Heinrich est sponsorisé par une quinzaine d'entreprises de la région. L'association montée pour le soutenir a ainsi récolté près de 45.000 euros depuis 2016.

"Évidemment, si on se compare à certaines écuries et nations, par exemple les Allemands, on peut toujours dire qu'il manque du budget, par rapport à eux, temporise l'Isérois. Je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de présenter une équipe masculine et une féminine, avec des espoirs de performances, c'est bien que le sport a réussi à se structurer. C'est motivant pour nous, et une petite responsabilité mais, ça va dans la bonne direction et c'est une bonne chose.

Départ des hommes pour l'épreuve de bob à deux, ce lundi 14 février à 13h05. Les épreuves de bob à quatre auront lieu ce samedi 15 février, à partir de 2h30 du matin.