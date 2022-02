JO de Pékin: pas de médaille française en ski de fond sur le sprint par équipe

Pas de deuxième médaille pour les Tricolores en ski de fond : les fondeurs Richard Jouve et Hugo Lapalus ont terminé 7e du sprint par équipe. Le fondeur de La Clusaz Hugo Lapalus a semblé plus en difficulté sur ses skis ce matin.

Les deux fondeurs des clubs de Méribel et La Clusaz, Richard Jouve et Hugo Lapalus ont terminé 7e à Zhangjiakou en finale du sprint par équipe de deux. Trois jours après le bronze arraché dans le relai avec Maurice Manificat et Clément Parisse, le camp français visait une nouvelle médaille de bronze d'autant qu'il y a quatre ans, à Pyeongchang, le duo Manificat-Jouve avait déjà remporté le bronze dans cette même épreuve.

Pour cette édition, Hugo Lapalus, 23 ans, qui participe à ses premiers jeux olympiques et qui a marqué les esprits vendredi dernier avec sa 7eme place dans 15km classique a pris le premier relai, a lors qu'on attendait plutôt Lucas Chanavat. A la différence d'il y a quatre ans, le sprint par équipes se disputait cette fois en style classique et non plus en skating, ce qui peut justifier ce choix. Mais Hugo Lapalus a semblé en difficulté ce matin sur ses skis.

C'est la Norvège du crack Johannes Klaebo qui remporte ce sprint par équipe devant la Finlande et la Russie.

Dans le sprint féminin, remporté par l'Allemagne, Léna Quintin du Grand Bornand et Mélissa Gal du Pays rochois se sont hissées en finale et terminent à la dernière place.