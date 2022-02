JO de Pékin : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron entrent en piste ce samedi

Ce sont des chercheurs d'or. L'or olympique et rien d'autre, c'est ce que vise le couple de danse sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Le Montbrisonnais et la Clermontoise seront sur la glace de Pékin à partir de midi ce samedi (heure française) pour la danse rythmique. Le programme libre ce sera dans la nuit de dimanche à lundi (2h15).

Prendre les commandes du classement

Il y a quatre ans aux Jeux de PyeongChang, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron étaient arrivés deuxièmes à l'issue du programme court. Malgré une performance majuscule sur le libre, ils avaient dû se contenter de la médaille d'argent. À partir de ce midi, tous les regards seront braqués sur la patinoire du palais omnisports de la capitale chinoise. Le couple est attendu comme le grandissime favori et pour le Montbrisonnais Guillaume Cizeron ce n'est pas un problème : "On a l'habitude de cette position. On sait que les résultats suivent quand on est content de nos prestations. On cherche à prendre du plaisir sur la glace et faire de notre mieux".

Pour la danse rythmique la Clermontoise et le Montbrisonnais ont choisi de patiner sur une musique de John Legend. Un morceau inspiré du "Waacking", une danse née dans les clubs gays de la banlieue de Los Angeles dans les années 70.