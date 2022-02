JO de Pékin : le skieur Thibaut Favrot veut faire "briller l'Alsace aux Jeux"

Au milieu des skieurs de l'équipe de France originaires des Alpes, Thibaut Favrot fait figure d'exception. Il y a bien évidemment son compère, le slalomeur vedette Clément Noël, originaire du département des Vosges, mais lui est un véritable enfant de la plaine d'Alsace (le Colmarien Victor Schuller fait aussi ses gammes en Coupe du monde dans les épreuves de vitesse, mais avec des résultats pour l'instant moins probants).

Il a grandi à Duppigheim, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg et il a fait ses premières descentes au Champ du Feu. Façonné au club des Skieurs de Strasbourg par son entraîneur Dany Iselin, Thibaut Favrot a franchi au fil des années les paliers qui l'ont conduit des courses régionales à celles de la Coupe du monde.

En géant, il a déjà été au pied du podium en Coupe du monde

Après avoir découvert la saison passée les mondiaux, le géantiste bas-rhinois s'est logiquement ouvert les portes de ses premiers JO. Même s'il a pour l'instant réalisé une saison en demi-teinte (son meilleur résultat est une 13ème place en Coupe du monde, l'hiver précédent il avait fait au mieux 4ème et en décembre 2018, il avait aussi terminé deuxième d'un géant parallèle), Thibaut Favrot espère réaliser un exploit pour monter sur le podium olympique.

Sans pression, il veut créer la sensation

"Je ne suis pas favori, je ne suis pas outsider, détaille l'Alsacien de l'équipe de France. J'arrive un peu en inconnu. Toute l'attention va être sur d'autres athlètes. Donc à moi de profiter au maximum de l'événement pour produire mon ski le jour J. Tout peut arriver sur ce type de gros événement. On arrive sur des pistes que personne ne connaît avec des neiges artificielles. Les cartes sont redistribuées et l'expérience a moins d'influence en termes techniques. Ça se jouera plus sur la gestion de l'événement et la capacité de l'athlète à produire son meilleur ski".

Le porte-drapeau du ski alsacien

Celui qui rivalise régulièrement à l'entraîneur avec Alexis Pinturault ou le double champion du monde Mathieu Faivre, n'hésite pas à mettre en avant son parcours et ses origines.

"Je suis fier de ma région, de mon village, ça a été une conviction de toujours pouvoir représenter mon club d'origine et ma région jusqu'au plus haut niveau, s'enthousiasme Thibaut Favrot. Là, je peux le faire jusqu'au plus gros événement sportif. Le ski alpin n'est pas hyper développé en Alsace. Beaucoup de personnes font en sorte que ça avance. J'ai pu en profiter et c'est une fierté de pouvoir faire briller ma région natale le plus haut que je peux et l'utiliser comme vitrine sur ces Jeux olympiques".

Le palmarès de Thibaut Favrot

Une participation aux mondiaux en 2021.

Première participation aux JO .

. Meilleur résultat en coupe du monde : 2ème en géant parallèle à Alta Badia en décembre 2018.

Le calendrier de Thibaut Favrot aux JO de Pékin 2022

Dimanche 13 février : première manche du slalom géant à 3h15 et deuxième manche à 6h45 (heure française).

Les JO de Pékin en chiffres © Visactu