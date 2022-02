Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent à Pékin du 4 au 20 février. Retrouvez dans cet article le tableau des médailles, pays par pays, et découvrez comment se classe la délégation française.

Taketo Oishi / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin se déroulent du 4 au 20 février. Plus de 3.000 athlètes, coachs et membres de délégation font le déplacement en Chine, parmi eux 88 sportifs français. Quels sont les pays qui ont récolté le plus de médailles ? Combien de récompenses pour les athlètes tricolores ?

Découvrez le tableau des médailles :

JO de Pékin : le tableau des médailles samedi 5 février. © Visactu - Visactu

à lire aussi JO de Pékin : la France en argent en relais mixte de biathlon, première médaille tricolore

► Notre dossier JO de Pékin