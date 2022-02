JO de Pékin : le Vosgien Antoine Gérard disqualifié du combiné nordique pour un trou dans sa combinaison

Antoine Gérard ne sera pas classé pour son entrée en lice aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Il a été disqualifié lors de son saut sur le combiné nordique. Il ne participera à l'épreuve de ski de fond à cause d'un trou dans sa combinaison.

Du travail anéanti pour un trou dans sa combinaison. Le Vosgien Antoine Gérard a été disqualifié lors de son entrée en lice sur le combiné nordique ce mercredi aux Jeux Olympiques de Pékin. La faute à une couture défectueuse sur sa combinaison lors de l'épreuve de saut du combiné.

Le jury a constaté un défaut sur la combinaison du sportif originaire de Ventron et a disqualifié Antoine Gérard. Le Vosgien forcément déçu de ne pas pouvoir s'élancer sur l'épreuve de ski de fond dans la foulée : "ça change rien, ma combinaison est nickel, aux normes sauf que la couture a pété malheureusement. Il reste deux belles compétitions, individuel et par équipes sur le grand tremplin et je préfère le grand".

Il faut avancer"

Antoine Gérard qui estimait de toute façon avoir "raté" son saut mais aurait aimé se situer sur le plan des sensations. "Il faut avancer, c'est ainsi que va la vie, il y a pire", selon Antoine Gérard, déjà tourné vers le 15 février et l'épreuve de combiné sur grand tremplin.

