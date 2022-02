JO de Pékin - Les cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux 2022

Il est déjà entré dans la légende et l'histoire du sport français et planétaire. Grâce à ses cinq médailles (deux en or, trois en argent) en cinq courses de biathlon lors de ces JO de Pékin 2022, Quentin Fillon-Maillet est le sportif français le plus médaillé sur une même olympiade d'hiver. Il a égalé le record, co-détenu aux Jeux d'été, par l'escrimeur Roger Ducret (1924) et l'archer Julien Brulé (1920) !

Et le Jurassien de 29 ans est aussi le premier biathlète au monde à avoir remporté cinq médailles lors des mêmes JO. La légende norvégienne Ole Einar Bjoerndalen n'en a remportée "que" quatre - toutes en or ! - en quatre courses, en 2002. Deux autres Norvégiens, Johanne Boe et Marte Olsbu Roeiseland, en ont raflé quatre en cinq courses, à Pékin 2022.

En attendant, il espère, lui-même ainsi que ses très nombreux fans, une sixième et dernière ce vendredi 18 février à l'issue de la Mass Start masculine : l'ultime épreuve de biathlon programmée lors de cette olympiade chinoise (départ à 10h). Elle sera encore suivie avec passion et ferveur devant l'écran géant installé dans la salle des sports de son village de Saint-Laurent-en-Grandvaux !

Pour patienter, France Bleu a choisi cinq infos - insolites ou sérieuses - à découvrir sur QFM.

Son adresse au tir est la meilleure des cadors sur ces JO de Pékin 2022

Quentin Fillon-Maillet avait déjà haussé sa très bonne moyenne de réussite face aux cibles, avant le début de ces JO 2022 : 87% (tir couché, 84% / tir debout, 90%) sur le circuit de la coupe du monde, dont il est largement en tête du classement général cet hiver.

Et lors de ses cinq premières courses olympiques à Pékin, le Franc-Comtois s'est encore amélioré avec sa carabine : une moyenne de 90% de cibles basculées (63/70 au total ; 88,6% au tir couché / 91,4% au tir debout) !

Soit beaucoup mieux que son principal rival, Johannes Boe, qui tourne à 78,6% sur les pas de tirs chinois (55/70 au total).

QFM a fabriqué lui-même sa carabine

Il existe quelques fabricants spécialisés dans la carabine de biathlon à travers la planète. À 14 ans, le Jurassien avait débuté avec une arme de conception russe - trouvée et achetée par son père, Laurent - avant de passer à l'allemand ensuite.

Mais depuis plusieurs années, Quentin Fillon-Maillet tire avec sa carabine personnalisée : développée et fabriquée de ses propres mains, grâce à ses études dans la conception industrielle et l'appui de l'IUT d'Annecy.

Bricoleur pour se détendre aussi : avec des Lego, même durant les JO

Avec son âme de bricoleur, le roi des Jeux de Pékin 2022 aime également se détendre en assemblant des milliers de petites briques et autres pièces en plastiques : même entre deux courses, durant cette olympiade chinoise, avec la conception d'une voiture Lego Technic de 2.500 pièces !

QFM a notamment posté cette vidéo sur son compte Instagram : "J'ai mis trois semaines et maintenant, il faut la démonter pour qu'elle entre dans le sac". Pour le retour en France, dans lequel il lui faudra aussi trouver de la place pour ramener sa collection de médailles olympiques.

L'interview d'après-course en... anglais : "Un petit challenge", sourit l'ancien élève "pas très assidu"

Plus que jamais star mondiale, avec sa razzia de médailles aux JO de Pékin, le Jurassien voit défiler encore davantage de caméras, micros et journalistes du monde entier en zone mixte après chaque course. Et forcément, hormis pour les médias français ou francophones, c'est en anglais qu'il doit s'exprimer : pas vraiment sa tasse de thé, comme il nous l'avait confié dans le podcast "100% olympique" de France Bleu Besançon, en janvier 2021.

"C'est vrai que j'ai pas un anglais parfait, loin de là, donc je fais avec les moyens que j'ai et j'essaye de travailler un peu pour être meilleur là-dessus : l'interview en anglais, c'est un petit challenge (sourire)", avoue Quentin Fillon-Maillet...

à réécouter Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien double vice champion du monde 2020 de biathlon

"J'ai jamais été un très bon élève en anglais, ni très assidu donc je regrette un peu de pas avoir été meilleur que ça en anglais (sourire). Mais, oui, c'est un aspect qu'on n'imagine pas tant que ça : c'est vrai que quand on fait du sport en étant jeune, on s'imagine les podiums et les courses, voyager, etc. (...) mais même l'anglais, j'étais loin de m'imaginer faire des interviews devant des caméras internationales pour mon sport. Donc, ça fait partie des "à-côtés" du biathlon qui sont pas forcément annoncés quand on est petit, mais c'est tout ça qui fait que je me passionne pour mon sport".

Décembre 2013 : débuts en coupe du monde et première interview sur France Bleu

Il venait d'avoir 21 ans, quatre mois plus tôt. Ce vendredi 13 décembre 2013, le déjà prometteur Quentin Fillon-Maillet est sélectionné pour la première fois de sa jeune carrière avec la grande équipe de France de biathlon sur le circuit de la coupe du monde. Et sur l'étape française du Grand Bornand (Haute-Savoie), qui plus est ! Aux côtés de Martin Fourcade, notamment, le Franc-Comtois s'aligne sur le Sprint masculin qu'il boucle à la 54e place (8/10 au tir).

Première interview sur France Bleu de Quentin Fillon-Maillet, le 14 décembre 2013 (Journal des Sports de France Bleu Besançon) Copier

Un Top 60 qualificatif pour la Poursuite du lendemain, qui le satisfait - à l'époque - comme il le dit au micro France Bleu pour sa toute première interview diffusée dans le Journal des Sports du 14 décembre 2013 sur France Bleu Besançon : "Faire une coupe du monde, 'à la maison', c'est extraordinaire pour moi ! Première expérience avec le très haut niveau, pour voir ce que je vaux et voir comment ça se passe".

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien appris et progressé, QFM : il vaut de l'or olympique, désormais !

Le palmarès de Quentin Fillon-Maillet (au 15 février 2022)

Jeux Olympiques

2022 (Pékin), record de 5 médailles en 5 courses = or x 2 (Individuel-20 km + Poursuite), argent x 3 (Sprint + Relais mixte + Relais masculin)

(Pékin), = (Individuel-20 km + Poursuite), argent x 3 (Sprint + Relais mixte + Relais masculin) 2018 (Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint)

(Pyeongchang) = 29e (Mass Start), 44e (Poursuite), 48e (Sprint) 2014 (Sotchi) = remplaçant

Championnats du monde

Coupe du monde (depuis le 14 décembre 2013)

leader du classement général (au 23 janvier 2022), 3 x 3e (2019, 2020, 2021), 10e en 2018

(au 23 janvier 2022), (2019, 2020, 2021), 10e en 2018 11 victoires individuelles* (dont 5 en 2021-2022)

(dont 5 en 2021-2022) 25 podiums individuels* (2e x 13, 3e x 12)

(2e x 13, 3e x 12) 22 podiums, dont 7 victoires par équipe* (Relais masculin et Relais mixte)

_*_(hors championnats du monde et JO)