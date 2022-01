JO de Pékin : les Pyrénées aussi rêvent d'être une fabrique à champions, seule Perrine Laffont part en Chine

A moins de deux semaines de l'ouverture des JO d'hiver 2022, France Bleu Occitanie donne la parole au président du comité de ski Pyrénées Est. Michel Bertranuc travaille à former plus de sportifs de haut niveau.

On a choisi ce matin sur France Bleu Occitanie de vous parler des Jeux olympiques d'hiver, qui démarrent dans moins de deux semaines à Pékin avec très peu de sportifs venus de nos Pyrénées pour en discuter. Le président du comité Ski Pyrénées est votre invitée, Clémence Fulda.

Bonjour Michel Bertranuc. Sur 87 athlètes français, une seule est licenciée dans les Pyrénées. C'est la skieuse Perrine Laffont. Comment est ce que vous l'expliquez ?

C'est un constat que l'on fait, on a pas mal de difficultés au niveau des Pyrénées à conserver nos meilleurs athlètes. Donc on y travaille. Mais malheureusement les terrains de jeu sont plus facilement exploitables sur le massif alpin. Et notre "Perrine pyrénéenne" malheureusement, c'est la seule qui va nous représenter aux Jeux olympiques de Pékin.

On espère qu'elle décrochera une deuxième médaille olympique en or, comme elle l'a déjà fait. Vous dites, on n'arrive pas à garder les skieurs. C'est juste une question d'infrastructures. Et comment est ce que vous faites pour essayer de changer ça?

Alors, on travaille bien évidemment. On a sur Font-Romeu un pôle France snowboard, notamment en freestyle. On a bien sûr du ski alpin sur toutes les Pyrénées mais malheureusement à partir d'un certain niveau, les jeunes qui veulent percer au plus haut niveau font le choix de partir sur le massif alpin. On n'arrive pas à les garder. Bien sûr, on y travaille. Aujourd'hui on a un seul membre de l'équipe de France de ski alpin qui est resté pyrénéen, qui est licencié toujours au club de Peyragudes. D'autres sont en équipe de France également mais malheureusement, ils ont choisi de migrer vers les Alpes, et dans des clubs du Massif alpin.

Il faudrait que les pouvoirs publics vous donnent plus de moyens ?

Il est bien évident qu'on doit être aidé. Même si la tendance à l'air d'aller dans le bon sens en ce moment, notamment le Syndicat national des moniteurs pyrénéens qui nous aide pas mal, les domaines skiables de France Pyrénées qui nous aident également. On a l'air de pencher dans le bon sens, mais ça reste toujours compliqué, sachant que les compétitions de plus haut niveau sont toujours dans le massif alpin. Donc ça engendre des coûts énormes de déplacement pour nous et de la fatigue pour les athlètes qui vont courir sur les massifs alpins. C'est tout un tas de choses qui font qu'on a des difficultés à jouer au même niveau que les jeunes qui sont sur les clubs alpins.

Et organiser, par exemple, des compétitions justement dans nos Pyrénées, ça, ce serait possible. Vous le souhaitez ?

Bien sûr. Dans les Pyrénées on a tout à fait la capacité d'organiser des compétitions de haut niveau. Font-Romeu a organisé une Coupe du monde de freestyle début janvier. Il devait y avoir une autre épreuve également de freestyle snowboard sur la Quillane mais ça n'a pas pu se faire pour les raisons que vous connaissez (pandémie ndlr). Peyragudes a organisé les championnats de France il y a quelques années. Donc on est capable de faire, mais c'est toujours pareil, c'est quand même assez difficile. Beaucoup de stations jouent le jeu, d'autres un petit peu moins bon. Ça peut se comprendre puisque la clientèle est là, il faut également la satisfaire. On y travaille en tout cas. Et bien sûr, les pouvoirs publics, la région et les départements nous aident également mais ça reste insuffisant puisque en déplacement notamment cela représente pas mal de dépenses.

Vous l'avez chiffré, ce besoin que vous avez aujourd'hui ?

C'est toujours difficile à chiffrer. Suivant les saisons, suivant le potentiel de gamins qui arrivent sur le haut niveau. Donc, bien évidemment, plus on a mieux c'est. On a aussi de grosses difficultés à trouver des partenaires ou des sponsors puisque ici le ski n'est pas forcément le premier sport, quand on du rugby et un certain nombre de sport de haut niveau en face c'est compliqué d'obtenir des aides.

Et on imagine que les Jeux, justement, c'est un moyen. Un vrai coup de projecteur pour vous pour promouvoir les sports d'hiver. Vous vous attendez par exemple à avoir plus de licenciés en ski ?

Après l'année passée où on était tombé de 9000 et quelques licenciés à 4500. On a été obligé de réduire certains coûts de fonctionnement l'an dernier déjà, làça a l'air de bien repartir. Il y a un nouveau engouement qui ce qui se produit. On attend la fin de l'hiver pour faire un état des lieux. Mais ça reste quand même compliqué.

Est-ce que le ski a la côte parce qu'on a peut-être tendance à se dire de manière fausse que les gens vont peut être s'orienter plus vers les raquettes avec le Covid justement, ou est-ce que non les gens et particulièrement les enfants, peut être nos futurs champions, se mettent au ski en ce moment?

Il y a toujours le même engouement pour le ski et bien sûr, bien sûr, la raquette et le ski de randonnée ont pris un essor extraordinaire. Encore ce week-end, il y a eu pas mal de monde sur les stations pyrénéennes. Et bien sûr, il y a toujours un engouement pour le ski, et les jeunes ont toujours envie de devenir des compétiteurs et d'atteindre le haut niveau.