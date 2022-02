JO de Pékin : les sportifs français à suivre de près pendant la compétition

Alexis Pinturault, Perrine Laffont et Quentin Fillon-Maillet, trois des plus grandes chances de médailles françaises aux JO de Pékin

Les meilleurs athlètes des sports d'hiver ont rendez-vous à Pékin du 4 au 20 février pour disputer les Jeux olympiques. 2.871 sportifs seront en compétition pour tenter de décrocher l'une des 109 médailles d'or. Parmi eux, 88 Français, dont la délégation est représentée par Tessa Worley (ski alpin) et Kevin Rolland (ski freestyle). Et certains tricolores ont de sérieuses chances de remporter une médaille tant ils brillent dans leur discipline.

Alexis Pinturault (ski alpin)

Enfin victorieux du Graal du ski alpin, le gros globe de vainqueur de la Coupe du monde qui échappait à la France depuis 1997, Alexis Pinturault ne se rend pas à Pékin pour faire du tourisme. Pour compléter son armoire à trophées déjà bien remplie, il ne lui manque plus que l'or olympique. Lors des trois précédentes éditions, le skieur a remporté trois médailles : argent en combiné en 2018, bronze en géant en 2014 et 2018. Aligné sur au moins quatre courses (super-G, géant, combiné, slalom), le N.1 mondial de l'an passé fait figure de grand favori en combiné mais a connu un début de saison difficile (aucune victoire), le laissant dans le doute à l'approche de l'évènement.

Rendez-vous le 10 février pour le combiné, et trois jours plus tard pour le slalom géant où il aura entre autres pour rival un autre Français, Mathieu Faivre, devenu champion du monde de la spécialité en février dernier.

Perrine Laffont (ski de bosses)

A seulement 23 ans, Perrine Laffont a déjà tout gagné et fait figure de reine incontestée des bosses : elle est championne olympique en titre et affiche à son palmarès trois titres mondiaux et quatre sacres en Coupe du monde. C'est tout naturellement qu'elle sera la grande favorite des JO de Pékin dans sa discipline. Elle aura la pression supplémentaire de pouvoir offrir à la France sa première médaille de la quinzaine chinoise, puisque son épreuve est programmée dès le 6 février.

Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (danse sur glace)

Ils sont vice-champions olympiques 2018, quadruples champions du monde et quintuples champions d'Europe de danse sur glace, mais Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont aussi restés entre janvier 2020 et début octobre 2021 plus de 600 jours sans patiner en compétition. En cause notamment, la pandémie de Covid-19. Leur retour à la compétition a balayé leurs doutes s'ils en avaient, avec deux victoires, dont une sur le circuit secondaire international, au Trophée de Finlande. Seul l'or olympique manque à leur impressionnant palmarès.

L'équipe de France de biathlon

Il va falloir s'habituer à des Jeux sans la présence emblématique de Martin Fourcade mais heureusement la relève en biathlon est plus qu'assurée en France. Avec Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin aux deux premières places de la Coupe du monde et une équipe féminine capable de tout, les Bleus affichent une force de frappe impressionnante pour les JO. L'équipe de France de biathlon pourrait très bien dépasser la moisson de 2018 avec cinq médailles, surtout avec trois relais au programme (relais hommes et femmes, relais mixte).

Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet domine totalement le circuit et arrive à Pékin avec l'étiquette de grand favori bien collée dans le dos. Mais il faudra aussi compter sur la présence d'Emilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite et deuxième au classement général de la Coupe du monde. Du côté des femmes, trois Françaises sont classées dans le Top 10 de la Coupe du monde : Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond. Attention également à l'imprévisible Julia Simon avec laquelle un exploit est toujours possible.

Tess Ledeux (ski freestyle)

Tess Ledeux peut faire des merveilles en slopestyle (piste avec des tremplins, des bosses et des rampes de métal) et en big air (tremplin géant), discipline qui fait son apparition pour le skieurs. La skieuse a remporté le titre dans les deux disciplines en Coupe du monde cette saison, ainsi qu'un doublé retentissant lors des X-Games. Pour l'occasion, elle a réussi une figure (double cork 1620°) encore jamais réussie par une femme en compétition. Elle sera confrontée à Pékin à l'une des attractions locales, la prodige chinoise de 18 ans Eileen Gu.

Et aussi...

Outre les grands favoris cités précédemment, la France regorge de talents qui pourraient bien repartir titrés de Pékin. En ski alpin, il faudra aussi garder un oeil avisé sur Tessa Worley, porte-drapeau et spécialiste du géant, sur Clément Noël, capable de créer la surprise en slalom et sur le champion du monde de géant Mathieu Faivre.

En ski freestyle, il faudra se pencher sur les cas Antoine Adelisse, qui peut frapper un grand coup en big air. Et bien sûr, Kevin Rolland, médaillé de bronze à Sotchi en 2014, peut espérer un miracle deux ans après avoir frôlé la mort dans une grave chute.

En skicross, la France débarque avec deux atouts majeurs : Bastien Midol et Terence Tchiknavorian, respectivement deuxième et troisième du classement général de la Coupe du monde. Huit ans après le triplé historique de Sotchi (Chapuis, Bovolenta et Midol), il est permis de rêver d'un nouveau tir groupé.