JO de Pékin : pas de médaille pour Tessa Worley et Alexis Pinturault en slalom par équipes

Alexis Pinturault et Tessa Worley avaient à cœur de décrocher une médaille, ce dimanche, dans la dernière épreuve de ski alpin, le parallèle par équipes mixte. Malheureusement, l'équipe de France, composée également de Mathieu Faivre et Coralie Frasse Sombet, a été sortie dès les quarts de finale par la Norvège, à deux centièmes près. "On est tous déçus que ça se termine aussi tôt, on avait de grandes ambitions, on a une belle équipe", a déclaré la "puce" du Grand-Bornand Tessa Worley.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Autriche a remporté l'épreuve devant l'Allemagne et la Norvège au milieu des rafales de vent. "On ne peut pas blâmer qui que ce soit. Deux centièmes franchement, ça passe d'un côté ou ça passe de l'autre, a philosophé Pinturault. Il faut que je retrouve la motivation, l'envie, et je ne suis pas capable de dire quand je reprendrai les skis cet été (après la fin de saison). J'ai vraiment envie de me laisser du temps". Pour ces derniers JO, Tessa Worley ne décroche pas la médaille qu'elle espérait tant, elle la double championne du monde du slalom géant, tombée sur cette épreuve au début des Jeux.

Des JO à oublier pour Mikaela Shiffrin

Autre cador sans médaille, Mikaela Shiffrin. La double championne olympique (2014 et 2018) n'aura pas pu sauver des Jeux ratés alors qu'elle était favorite pour plusieurs podiums. L'Américaine de 26 ans avait chuté lors du géant, du slalom et du combiné, et pris la 9e place du super-G et la 18e de la descente avant la compétition par équipes.