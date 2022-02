JO de Pékin : Quentin Fillon-Maillet, 4e de la mass start, rate le grand chelem en biathlon

Pas de nouvel exploit pour Quentin Fillon-Maillet en biathlon aux Jeux olympiques de Pékin : le Jurassien n'a pas décroché la 6e médaille espérée ce vendredi. Il termine 4e et réalise tout de même une magnifique olympiade. L'or revient au Norvégien Johannes Boe.

Il nous avait habitué aux exploits : sa performance sur la mass start (15 km) aux JO de Pékin ce vendredi ressemble donc à une déception pour Quentin Fillon-Maillet. Le Français termine tout de même quatrième et même s'il ne remporte pas le grand chelem espéré, il signe une olympiade chinoise exceptionnelle : cinq médailles en six courses, dont deux en or.

Le titre en mass start revient au Norvégien Johannes Boe, qui s'offre au passage une cinquième médaille aux JO de Pékin et une huitième médaille olympique. Médaille d'argent pour le Suédois Martin Ponsiluoma et le bronze pour le Norvégien Vetle Christiansen.

Quentin Fillon-Maillet craque sur le dernier tir

Quentin Fillon-Maillet avait attaqué la course en tête, mais sur les tirs couchés, qui ne sont pas sa spécialité, il commet à chaque fois une faute. Le Norvégien Johannes Boe, lui, fait ⅘ au premier tir et carton plein au deuxième.

L'espoir renaît ensuite : QFM se relance après le premier tir debout et un sans-faute. Il repart en 3e position. Mais il craque sur le dernier tir et ne profite pas de la faute de Boe. Trois erreurs sur cinq pour Fillon-Maillet, soit trois tours de pénalité. Le Norvégien Christiansen réussit un sans faute et prend l'avantage sur le Français.

Les émotions m'ont rattrapé - Quentin Fillon-Maillet

"J'y ai cru fort" a commenté Quentin Fillon-Maillet au micro de France Télévisions. "Quand je vois les deux erreurs de Boe (sur le premier tir debout, le leader Johannes Boe ne fait que 3 sur 5)... Mais les émotions m'ont rattrapé : trois fautes sur le dernier tir. Je m'en veux, ce grand chelem, j'en avais envie. Mais c'est une belle quatrième place quand même."