JO de Pékin : Quentin Fillon-Maillet retrouve son fief jurassien ce lundi soir

C'est ce lundi soir que le quintuple médaillé des JO de Pékin est attendu dans son village de Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura). Quentin Fillon-Maillet sera fêté par ses très nombreux fans et ses proches. Tout en préservant la bulle sanitaire du patron du biathlon mondial pour la fin de saison.

Quentin Fillon-Maillet est de retour à la maison, ce lundi ! Au lendemain de la cérémonie de clôture des JO de Pékin 2022, dont il était le porte-drapeau français après son record de cinq médailles en biathlon : le Jurassien atterrit avec les autres Bleus olympiques ce soir (19h10) à l'aéroport de Génève.

À une soixantaine de kilomètres de son village de Saint-Laurent-en-Grandvaux, où il sera évidemment accueilli en héros aux alentours de 21h.

Masques et distanciation physique de rigueur pour accueillir QFM, encore loin d'avoir terminé son magnifique hiver

Enomément de monde, à n'en pas douter, comme lors de ses courses sur l'écran géant de son fief jurassien. Mais QFM ne s'éternisera pas avec ses fans et ses proches...

Pas d'interview prévu non plus avec les nombreux médias encore attendus sur place. Non, il n'a pas pris la grosse tête, pas son genre du tout !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quentin Fillon-Maillet doit surtout rester dans sa bulle sanitaire Covid avant les trois dernières étapes de la coupe du monde (3 au 20 mars en Finlande, Estonie puis Norvège) pour y valider son autre objectif majeur de l'hiver : remporter le gros globe de cristal de vainqueur de la saison mondiale, dont il est actuellement en tête du classement général !

à lire aussi JO de Pékin : les cinq infos à découvrir sur Quentin Fillon-Maillet, le roi des Jeux 2022

Tous les gestes barrières sont ainsi plus que jamais de rigueur ce lundi soir à Saint-Laurent-en-Grandvaux : masques et distanciation physique en particulier.