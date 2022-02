JO de Pékin : Quentin Fillon-Maillet sera porte drapeau de la France à la cérémonie de clôture

Malgré une quatrième place à la mass start, ce vendredi, après avoir raté trois tirs lors de la deuxième série, Quentin Fillon-Maillet sera le porte-drapeau français de la cérémonie de clôture des JO d'hiver de Pékin ce dimanche. Et pour cause, le Jurassien a réalisé des Jeux olympiques quasiment parfait en gagnant cinq médailles (deux d'or et trois d'argent) sur six épreuves.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Après ces beaux JO, Quentin Fillon-Maillet va se tourner vers la Coupe du Monde de Biathlon. Il reste trois étapes au Jurassien pour conserver son dossard jaune synonyme de première place. Les épreuves se dérouleront du 4 au 20 mars en Finlande, Estonie et en Norvège.