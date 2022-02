JO de Pékin : qui sont les quatre Azuréens engagés ?

Top départ ce vendredi des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Parmi les 3.000 athlètes engagés on trouve quatre Azuréens : Julia Pereira de Sousa, Nastasia Noens, Matthieu Bailet et Mathieu Faivre. Des profils très différents mais une ambition commune : ramener une médaille sur la Côte d'Azur !

De la fraîcheur du Niçois Mathieu Bailet qui découvre les Jeux olympiques d'hiver à 25 ans, à l'expérience de Nastasia Noens (33 ans), qui participe à ses quatrièmes et dernières olympiades, en passant par le fonceur Mathieu Faivre qui veut faire oublier son éviction des Bleus en 2018, sans oublier la prodige du snowboard cross Julia Pereira de Sousa, plus jeune médaillée sur des Jeux d'hiver à Pyongchang, les chances de médaille existent pour nos quatre athlètes azuréens.

Matthieu Bailet (25 ans) - Ski alpin

À 25 ans, le pensionnaire de l'interclub de Nice participe à ses premiers Jeux olympiques d'hiver. Champion du Monde junior en Super- G en 2016, il progresse aussi vite qu'il dévale les pistes. Premier podium en Coupe du Monde en mars 2021 en Autriche. Un "rêve de gosse" disait-il à l'époque. Cette fois, le Niçois évoque "un rêve de grand" au moment de découvrir l'esprit olympique. Le petit frère de Margot Bailet, retraitée des bâtons, vise une médaille en Super-G sur ces Jeux et sera aussi le premier Azuréen à entrer en piste sur la descente hommes le dimanche 6 février (4h - heure française). Il nous a avoué avoir gardé de la place dans sa valise "au cas où" et promet un casque aux couleurs locales comme clin d'œil aux Chinois.

Le Niçois Matthieu Bailet fier de ses racines - Anthony Oberst

"Je veux aller chercher une médaille" Matthieu Bailet Copier

Nastasia Noens (33 ans) - Ski alpin

Elle aussi est licenciée à l'Interclub de Nice. Mais contrairement à Matthieu Bailet, elle connaît par cœur l'ambiance olympique. Quatrième olympiade pour la Niçoise, qui pourrait raccrocher les bâtons en fin de saison après plus de 15 ans de carrière. Souvent placée, mais jamais médaillée, c'est donc la dernière occasion pour la slalomeuse de graver son nom au palmarès des Jeux d'hiver. Mais pour elle Pékin 2022 c'est "sans pression" et "maximum de plaisir" nous a-t-elle confié avant de s'envoler pour la Chine. Avec ce rêve dans ses bagages : "décrocher une médaille évidemment, mais si je réalise un Top 5 ce sera déjà magnifique". 7e sur le slalom à Sotchi en 2014, elle était passée à côté de son épreuve à Pyeongchang (20e). Pour l'occasion, la Niçoise nous a raconté avoir appris plusieurs mots de Mandarin "pour tenter de faire illusion !" Elle est au départ du slalom mercredi matin (3h15 heure française).

"Un top 5 serait déjà magnifique" Nastasia Noens Copier

Mathieu Faivre (30 ans) - Ski alpin

Le skieur niçois est très attendu sur ces Jeux d'hiver 2022. Double champion du Monde en 2021 en parallèle et en slalom géant, le pensionnaire du CS Isola est une des principales chances de médaille française en ski alpin. Le tout frais trentenaire doit aussi faire oublier son Olympiade cauchemardesque en 2018 à Pyeongchang. Écarté des Bleus après des propos déplacés, l'Azuréen a bien rebondit depuis sur la neige et espère monter sur le podium sur le géant le dimanche 13 février. "J'ai appris beaucoup de choses l'année dernière et j'ai encore l'impression d'en avoir beaucoup à apprendre. S'il faut n'en retenir qu'une, pour moi, c'est le fait de ne pas abandonner," confiait le Niçois au site officiel des JO il y a quelques jours.

Julia Pereira de Sousa (20 ans) - Snowboard cross

Plus jeune médaillée de l'Histoire des Jeux d'hiver à tout juste 16 ans sur la neige de Pyeongchang en 2018, l'Isolienne est davantage attendue qu'il y a quatre ans, quand elle avait créée la surprise. Pensionnaire du club d'Isola 2.000, elle avait décroché l'argent en 2018. Quatre ans plus tard, elle espère encore "revenir avec une médaille" comme elle le confiait à 20 Minutes avant de s'envoler vers la Chine. Touchée au genou cet automne, elle n'arrive pourtant dans une forme optimale. "Les résultats n’étaient pas au rendez-vous, mais je suis super heureuse d’avoir retrouvé la compétition," écrivait la snowboardeuse sur son compte Instagram après son retour sur les pistes en Russie. Candidate pour être porte-drapeau de la France, elle n'a pas été retenue et peut donc se concentrer sur son épreuve. La finale du slalom dames en snowboard cross est programmée mercredi 9 février (à partir de 2h30 heure française).