JO de Pékin : avec la "course d'une vie", l'Alsacien Romain Heinrich vise un podium en bobsleigh

Le Haut-Rhinois Romain Heinrich dispute à Pékin ses troisièmes Jeux Olympiques. Pousseur de bobsleigh à Sotchi en 2014, il était pilote déjà à Pyeongchang en 2018. En Chine, il espère confirmer ses progrès affichés ces dernières, en particulier dans l'épreuve du bob à 2, où il avait notamment décroché une troisième place aux championnats d'Europe en 2019.

"Sur le bob à 2, on veut jouer un top 6 ou mieux avec Dorian Hauterville, explique l'athlète originaire de Kaysersberg. La compétition sera très ouverte et pourquoi pas avec quatre descentes régulières monter sur le podium ? Ça fait des années qu'on se prépare pour ça. On se dit que sur la course d'une vie, ça peut passer. En bob à 4, on espère un top 8 -10".

La première médaille en bob pour la France depuis 1998 ?

Romain Heinrich espère devenir à Pékin le deuxième pilote de bobsleigh français à décrocher une médaille olympique, après Bruno Mingeon à Nagano en 1998. Un podium viendrait couronner sa progression dans le gotha des pilotes de bob.

Le Haut-Rhinois, qui rependra son travail d'ingénieur à plein temps au printemps, a d'abord été un lanceur de poids de haut niveau. Il a plongé dans le bob après un baptême sur la piste de La Plagne en 2011. Une passion dévorante qui lui procure un fort épanouissement personnel.

"Il y a tellement de facettes dans ce sport que j'en suis complètement amoureux, sourit Romain Heinrich. Il y a la dimension physique avec cet effort de poussée explosif que je connaissais en athlétisme. Il y a l'aspect collectif, le sport d'équipe. Il y a les sensations en descente. En tant que pilote, il y a la notion d'effort mental, de concentration, de prise de responsabilités, de gestion des émotions, de la peur parfois. Et puis il y a la partie ingénieur garagiste sur l'optimisation du bob".

Le palmarès de Romain Heinrich

Médaille de bronze aux championnats d'Europe de bob à 2 en 2019.

de bob à 2 en 2019. Deux participations aux JO en 2014 (en tant que pousseur) et en 2018 (pilote). Meilleur classement (13ème en bob à 2 en 2018).

en 2014 (en tant que pousseur) et en 2018 (pilote). Meilleur classement (13ème en bob à 2 en 2018). Meilleur résultat en coupe du monde : 2ème à Lake Placid en bob à 2 en 2019.

Le calendrier de Romain Heinrich aux JO de Pékin 2022

Lundi 14 février , à 13h05 (heure française) puis à 14h10 : deux premières manches en bob à 2.

, à 13h05 (heure française) puis à 14h10 : deux premières manches en bob à 2. Mardi 15 février, à 13h15 puis à 14h50 : deux dernières manches en bob à 2.

à 13h15 puis à 14h50 : deux dernières manches en bob à 2. Samedi 19 février, à 2h30 puis à 4h05 : deux premières manches en bob à 4.

à 2h30 puis à 4h05 : deux premières manches en bob à 4. Dimanche 20 février, à 2h30 puis à 4h20 : deux dernières manches en bob à 4.

La délégation française aux JO de Pékin © Visactu

Les JO 2022 en chiffres © Visactu