Sur l'anneau court du patinage de vitesse, Tifany Huot-Marchand (licenciée à son club belfortain de toujours, l'ASMB Vitesse) est la patronne du short-track "bleu-blanc-rouge" depuis trois ans. Elle a remporté tous les titres individuels nationaux depuis 2019 (500, 1.000 et 1.500 m).

Sans oublier plusieurs autres médailles, au niveau international avec l'équipe de France : l'argent aux championnats d'Europe 2019 (1.500 m) ou encore, en relais avec les Bleues, ce nouveau statut inédit de championnes d'Europe puis vice-championnes du monde en 2021 !

Alors forcément, à 27 ans : c'est la quête d'une médaille olympique désormais qui amène la Franc-Comtoise - Pyrénéenne d'adoption depuis plus d'une décennie - sur ces JO d'hiver 2022 de Pékin (4 au 20 février).

Son objectif de médaille olympique, elle se l'est mis en tête dès la fin de sa première olympiade en 2018, conclue au-delà du Top 20... Et ça passe aussi, notamment, par un gros travail mental, confie Tifany Huot-Marchand. Entre athlètes ultra affutés sur les plans physique et technique, c'est ce qui peut faire la différence, explique-t-elle, "la gestion du stress, de la confiance, surtout en fin de course".

Tifany Huot-Marchand travaille donc sa préparation mentale avec un coach, mais aussi seule, à travers des exercices de cohérence cardiaque, du yoga et de la méditation.

Ecouter le reportage de Julien Laurent, avec Tifany Huot-Marchand

JO de Pékin : Tifany Huot-Marchand, la tête et les jambes pour une médaille olympique en short-track Copier

Le palmarès de Tifany Huot-Marchand

Jeux Olympiques 2018 : 22e (500 m), 23e (1.500 m)

2018 : 22e (500 m), 23e (1.500 m) Championne de France 2019, 2020, 2021 (500, 1.000 et 1.500 m)

2019, 2020, 2021 (500, 1.000 et 1.500 m) Vice championne d'Europe 2019 (1.000 m)

2019 (1.000 m) Médaille de bronze en coupe du monde 2020 (1.500 m / Dresde, Allemagne)

coupe du monde 2020 (1.500 m / Dresde, Allemagne) Championne d'Europe par équipe (relais féminin) 2021

(relais féminin) 2021 Vice championne du monde par équipe (relais féminin) 2021

(relais féminin) 2021 Médaille de bronze par équipe (relais féminin) aux championnats d’Europe 2018

Le calendrier de Tifany Huot-Marchand aux JO de Pékin 2022

samedi 5 février, 12h * = Individuel / 500 m Féminin (série)

* = Individuel / 500 m Féminin (série) samedi 5 février, 13h20 + 13h50 + 14h20 = Relais Mixte (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Relais Mixte (1/4 + 1/2 + Finale) lundi 7 février, 12h30 + 13h10 + 13h40 = Individuel / 500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Individuel / 500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale) mercredi 9 février, 12h45 = Individuel / 1.000 m Féminin (série)

= Individuel / 1.000 m Féminin (série) vendredi 11 février, 12h + 12h55 + 13h35 = Individuel / 1.000 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

+ + = Individuel / 1.000 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale) mercredi 16 février, 12h30 + 13h15 + 14h10 = Individuel / 1.500 m Féminin (1/4 + 1/2 + Finale)

* heure française (+ 7h à Pékin)

