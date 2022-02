JO de Pékin : Tiffany Gauthier veut pouvoir se "dire qu'elle a tout donné"

On prépare le thermos de café ou on met le réveil pour la nuit prochaine. Au Jeux d'hiver de Pékin, place à l'épreuve de ski Super-G et à l'entrée en lice de Tiffany Gauthier (à 4h du matin heure française). La skieuse stéphanoise de 28 ans connaît sa deuxième olympiade après Pyeongchang en 2018 (13e de la descente et 22e du Super-G).

Se servir de toutes ces larmes et ces sourires - Tiffany Gauthier

Elle disputera également l'épreuve de descente le 15 février mais c'est clairement sur le Super-G la nuit prochaine qu'elle va tenter l'impossible : "En descente j'ai plus de mal à cause de mes genoux. L'ambition est de se dire que c'est la course d'un jour et espérer que tout le travail fait depuis quatre ans, tous les hauts et les bas, toutes ces larmes et ces sourires, puissent me servir. C'est de n'avoir aucun regret. Se dire qu'on a tout donné et que s'il y a meilleure que nous c'est qu'elles avaient encore plus le destin avec elles".

Tiffany Gautier prendra également le départ de l'épreuve de descente le 15 janvier à 4 heures du matin (heure française).