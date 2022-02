JO de Pékin : une avant-dernière journée bousculée par le vent et sans médaille pour la France

C'est l'épreuve-reine du ski de fond, équivalent du marathon en athlétisme pour son prestige, mais le 50 km de fond des JO-2022 a finalement dû être amputé de 20 kilomètres. Dans un froid extrême et sur une piste balayée par des rafales de vent, l'explication entre les deux stars de la discipline, le Russe Alexander Bolshunov et le Norvégien Johannes Klaebo, a vite tourné court. Klaebo, lâché, a abandonné peu après la mi-course et Bolshunov s'est offert sa troisième médaille d'or, après le skiathlon et le relais, sa cinquième médaille et le titre officieux de meilleur fondeur du monde. Le meilleur Français, Clément Parisse, s'est classé 7e, Maurice Manificat, membre comme lui du relais 4x10 km médaillé de bronze à Zhangjiakou, 10e.

Pour égaler le record français de médailles dans une édition des JO d'hiver (15), il faudra sans doute attendre dimanche avec l'épreuve parallèle par équipes mixtes où Tessa Worley et Alexis Pinturault, restés sans médaille, espèrent sauver leurs Jeux lors de cette épreuve. À condition que l'épreuve ait lieu : la Team Event programmée ce samedi a été reportée à dimanche matin (9h) à cause des fortes rafales de vent sur Yanqing.

En ski half-pipe, Kevin Rolland a terminé à la 6e place, loin du Néo-Zélandais Nico Porteous, champion du monde en titre de la spécialité et désormais champion olympique, devant les Américains David Wise et Alex Ferreira. Mais pour le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture, le pari était déjà gagné depuis qu'il s'était qualifié pour la finale, trois ans après une terrible chute qui a failli lui coûter la vie.

La cérémonie de clôture des Jeux est prévue ce dimanche matin à partir de 13h. La délégation française sera emmenée par le biathlète Quentin Fillon-Maillet. Malgré une quatrième place à la mass start vendredi, le Jurassien, qui a réalisé des Jeux olympiques quasiment parfait en gagnant cinq médailles (deux d'or et trois d'argent) sur six épreuves, sera le porte-drapeau de la France.

