Nom : Baud. Prénom : Frédéric (Fred, au quotidien). Classements : 27e et 37e en individuel ; 6e en relais avec l'équipe de France de combiné nordique, lors des JO 2002 de Salt Lake City. Et voilà que vingt plus tard, la belle histoire olympique se répète. Seul le prénom change... Nom : Baud. Prénom : Mattéo. Classements : à venir lors JO d'hiver 2022 de Pékin (4 au 20 février).

Vice champion du monde Juniors 2021 de combiné nordique, Mattéo Baud dispute seulement sa deuxième saison sur le grand circuit mondial Seniors, où il a déjà commencé à se faire un nom... et un prénom, via quelques prometteurs résultats. Le jeune combiné de Métabief, dans le Haut-Doubs, va maintenant découvrir la magie des Jeux Olympiques.

Et ça ne s'invente pas : l'année de ses 20 ans (ce 26 juin) et, pile, 20 ans après la seule olympiade d'un certain Frédéric Baud... son père, qui représentait donc déjà les Bleus, dans la même discipline, lors de l'olympiade américaine de Salt Lake City en 2002.

Ecouter le reportage de Julien Laurent, avec Mattéo Baud et son papa Frédéric

JO de Pékin : vingt ans après, Mattéo Baud sur les traces olympiques de son père en combiné nordique Copier

Le palmarès de Mattéo Baud

Vice champion du monde Juniors 2021

2021 Vice champion du monde par équipe (relais) Juniors 2020

2020 4e des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2020

16e des championnats du monde 2021 (grand tremplin)

élu "Rookie de l'année" 2021 par la Fédération Internationale de Ski (FIS), pour sa première saison sur le grand circuit mondial

1 x Top 15 en coupe du monde (13e)

(13e) 49e du classement général de la coupe du monde (au 16 janvier 2022), 40e en 2021

Le calendrier de Mattéo Baud aux JO de Pékin 2022

mercredi 9 février, 9h * (saut) + 12h (fond) = Individuel/Petit Tremplin

* (saut) + (fond) = Individuel/Petit Tremplin mardi 15 février, 9h (saut) + 12h (fond) = Individuel/Grand Tremplin

(saut) + (fond) = Individuel/Grand Tremplin jeudi 17 février, 9h (saut) + 12h (fond) = Par Equipe/Grand Tremplin

* heure française (+ 7h à Pékin)