JO de Pékin : médaille d'argent pour la biathlète Anaïs Chevalier-Bouchet en individuel

On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais Anaïs Chevalier-Bouchet pourrait bien dire le contraire ! Après sa médaille d'argent en équipe sur le relais mixte samedi, la biathlète iséroise a décroché le même métal sur l'individuel, au terme d'une course quasi-parfaite. Sa seule erreur a été de manquer la cible une seule fois, sur le dernier tir, ce qui lui a probablement coûté l'or, mais la Dauphinoise, revenue sur le circuit il y a un an et demi après la naissance de son enfant, ne boudait pas son plaisir à l'arrivée au micro de France Télévisions.

"Certes, j'ai une balle qui m'échappe, je m'en veux un petit peu parce qu'on est toujours une balle près, mais j'étais très concentrée aujourd'hui. J'avais envie de faire du biathlon que j'aime. J'ai eu du mal à profiter de la médaille du relais mixte parce que j'étais déçue de ma performance. Il me manquait quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment fait le biathlon que j'aime. J'ai engagé mes tirs, j'étais concentrée du début à la fin et c'est super !"