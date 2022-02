JO de Pékin : pas de 2e médaille olympique pour Tess Ledeux en slopestyle

La vice-championne olympique de ski big air aux JO de Pékin Tess Ledeux s'est classée 7e ce matin en finale de slopestyle, remportée par la Suissesse Mathide Grémaud, devant la Chinoise Eileen Gu. La leader de la Coupe du monde de slopestyle, l'Estonienne Kelly Sildaru, complète le podium.

La skieuse de La Plagne, lauréate des derniers X-Games de la spécialité à Aspen aux Etats-Unis, était une des favorites en finale de slopestyle. D'autant qu'elle avait une revanche à prendre sur Eileen Gu, onze jours après sa médaille d 'argent en big air derrière la Chinoise. Tess Ledeux a expliqué que les onze jours d'attente et d'entrainements entre le big air et la finale de slopestyle ont été compliqués à gérer. "Les entrainements hier et avant-hier c'était dur, a expliqué la skieuse au micro de France Télévision. J'étais très fatiguée, j'ai eu des soucis ces derniers jours avec des douleurs au dos, j'étais un peu malade. J'ai essayé d'aller au-delà de tout cela mais j'avais besoin de repos".

Tess Ledeux se console en se rappelant qu'elle ne rentrera pas bredouille. Sa famille, qui a suivi les épreuves toutes les nuits depuis le restaurant de sa maman à La Plagne, l'attend de pied ferme à la fin de la semaine pour fêter sa médaille d'argent en big air. "Ca va faire deux mois qu'on s'est pas vu entre les entrainements et le COVID, dit Nelly Ledeux. Il faut vraiment qu'on se retrouve".