Coupe du monde de ski : les deux premières étapes sont un "non-sens" pour Johan Clarey

Après les polémiques autour du Mondial de foot au Qatar et des jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, c'est désormais la Coupe du Monde de ski alpin qui est sous le feu des critiques.

Une critique portée par Johan Clarey, vice-champion olympique haut-savoyard de descente, qui estime que les deux premières épreuves de la compétition sont un "non-sens". Les épreuves se déroulent les 29-30 octobre pour les hommes et 5-6 novembre pour les femmes, au pied du Cervin, entre la Suisse et l'Italie, sauf que la neige n'est pas au rendez-vous.

Pas assez de neige pour skier dans de bonnes conditions

Johan Clarey et ses coéquipiers étaient d'ailleurs revenus dépités de leur semaine d'entrainement sur site le 10 octobre dernier. Ils n'avaient pas pu skier sur l'ensemble du domaine, faute de neige.

"On voit que les conditions sur les glaciers sont de pire en pire chaque année, explique le Haut-Savoyard, cette étape demande des moyens énormes en hélicoptère pour monter le matériel notamment, des moyens humains pour boucher les crevasses et rendre une piste potable. Je ne comprends pas, ça ne va pas dans le sens dans lequel devrait aller la FIS."

La Fédération internationale qui espère d'ailleurs des températures suffisamment froides pour ces prochains pour réussir à utiliser les canons à neige. Un choix que déplore Johan Clarey. "On ne donne pas une très bonne image de notre sport", regrette le skieur Haut-savoyard.

Des épreuves menacées

La FIS a de plus repoussé d'une semaine son contrôle d'enneigement, nécessaire à la tenue des épreuves, qui aura lieu samedi 22 octobre. Et au vu des températures prévues dans les prochains jours, on peut douter de la tenue des épreuves masculines les 29-30 octobre prochains. Ce qui n'étonne pas Johan Clarey. "La course n'a pas lieu d'être et n'a pas un avenir de fou", assure le natif d'Annecy.

Il y une semaine, la station des Deux Alpes annulait son épreuve de Coupe du monde de skicross prévue pour début novembre, à cause des mauvaises conditions météo.