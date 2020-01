JOJ 2020 : La Haut-Savoyarde Caitlin McFarlane décroche l’argent du super-G

Haute-Savoie, France

Première épreuve de JOJ 2020 et déjà une médaille pour l’équipe de France. Ce matin, sur la piste des Diablerets (Suisse), Caitlin McFarlan a décroché la médaille d’argent du super-G. Le titre de championne olympique revient à la Suissesse Amélie Klopfenstein, l’Israélienne Noa Szollos complète le podium.

Caitlin McFarlan est âgée de 17 ans. Licenciée depuis l’âge de ses 12 ans au ski-club de Saint-Jeand’Aulps (Haute-Savoie), elle est membre du pôle France et poursuit ses études et son entraînement à Albertville (Savoie). "Son père est Australien et sa maman Anglaise", raconte l’un de ses entraîneurs. Caitlin est née en Australie et est arrivée en France à l’âge de 3 ans. "Elle a choisi la nationalité française, poursuit Jérémy Bonnepart. Elle est la fierté de notre ski-club. A Saint-Jeand’Aulps, les enfants l’adorent."

Caitlin McFarlan peut espérer d’autres médailles lors des JOJ de Lausanne. "Elle est encore plus forte en slalom et en géant", affirme Jérémy Bonnepart. Avant ces JOJ, McFarlane s’était imposée lors de l’étape du Ladies Night Tour à Courchevel.