Ski alpin : pas de podium pour Alexis Pinturault et Johan Clarey au Super G de Kitzbühel

Pas de podium pour les Français Alexis Pinturault et Johan Clarey sur le Super G de Kitzbühel ce lundi matin, étape de la coupe du monde de ski alpin. Les Savoyards terminent respectivement 11e et 13e d'une course remportée par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.