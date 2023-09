L'Anglet Hormadi débute sa saison en Ligue Magnus par la réception de Briançon

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? L'Anglet Hormadi Pays Basque débute ce samedi 9 septembre sa saison en Ligue Magnus, avec la réception de Briançon à la patinoire de la Barre (20h30). Le vrai début d'un nouveau chapitre pour les hockeyeurs angloys qui ont connu un changement de direction la saison dernière.

Nouvelle ère qui induit beaucoup de changements. Dans les bureaux, trouver le rythme de croisière. Mais aussi au sein de l'effectif, et pour cause : Anglet n'a pas conservé ses gardiens et seulement trois défenseurs restent dans le groupe, parmi lesquels Mathieu Pons, pilier de l’arrière-garde basque. L'an dernier le secteur avait été en souffrance : deuxième moins bonne défense de saison régulière (196 buts encaissés). Dans les cages : Dylan St Cyr, portier américain champion du monde des moins de 18 ans en 2017 avec les États-Unis. Sa doublure sera Guillaume Duquenne, dans un style différent, un grand gabarit, qui a connu l'entraineur Pierrick Rezard deux ans à Dunkerque.

Un groupe plus homogène

L'attaque ne dispose peut-être pas de joueur déstabilisant comme pouvait l'être le duo russe Podolyan - Vasilyev qui s'entendait parfaitement, mais elle paraît aujourd'hui plus équilibrée. Reste à savoir si cela suffira à décrocher pour l'Hormadi - qui reste un des plus petits budgets de Ligue Magnus - une place en play-offs, six ans après son retour en Ligue Magnus.

L’année dernière, la formation angloye avait atteint les quarts de finale de Coupe de France et disputé des play-downs sans grands enjeux, après avoir achevé la saison régulière à la dixième place.